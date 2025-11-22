لجنة الحكام تعلن أطقم الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الأطقم التحكيمية التي ستتولى إدارة مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها غدًا الأحد، حيث تشهد الجولة ثلاث مواجهات قوية تسعى فيها الفرق لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من مواقعها في جدول الترتيب.

طاقم تحكيم مباراة كهرباء الإسماعيلية وزد

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام فريق زد، والتي تقام على ملعب الإسماعيلية، للحكم أحمد جمال كحكم ساحة، على أن يعاونه كل من محمد فاروق كمساعد أول وطارق مصطفى كمساعد ثانٍ. بينما يتولى أحمد شهود مهمة الحكم الرابع.

أما تقنية الفيديو (VAR) فقد تم إسنادها للحكم محمد أحمد الشناوي، ويعاونه هاني خيري كمساعد فيديو. وتأتي هذه المواجهة وسط توقعات بمنافسة قوية نظرًا للمستوى الجيد الذي يقدمه الفريقان خلال الفترة الأخيرة ورغبتهما في حصد نقاط اللقاء كاملة.

تحكيم لقاء بتروجيت وحرس الحدود

وفي مباراة بتروجيت أمام حرس الحدود، والتي تقام على ملعب بتروسبورت، تم تعيين الحكم محمد عباس قاييل لإدارة اللقاء كحكم ساحة، ويعاونه على الخطوط أحمد عبد الغني ومحمد بدران، بينما يتولى أحمد ناجي مهمة الحكم الرابع.

كما تم اختيار طارق مجدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه أحمد ماجد، وذلك لضمان أعلى درجات الدقة في القرارات التحكيمية خلال المباراة.

طاقم مباراة الاتحاد السكندري والجونة

أما مواجهة الاتحاد السكندري أمام الجونة، والمقرر إقامتها في تمام الخامسة مساءً على استاد الإسكندرية، فقد تم إسناد إدارتها للحكم محمود وفا كحكم ساحة، ويعاونه أحمد لطفي ومحمد خالد كمساعدين، فيما يتولى محمود منصور دور الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو تم تعيين عبد العزيز السيد، ويعاونه محمد عزازي كمساعد حكم فيديو.







