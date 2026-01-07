وتريات الإسكندرية يجمع الفصول الأربعة على مسرح سيد درويش

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ضمن خطط وزارة الثقافة لتقديم روائع الإبداع الموسيقى العالمى، حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين ومشاركة عازف الفيولينة محمد عبد الرؤوف وذلك في الثامنة مساء الجمعة 9 يناير على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " يضم كونشيرتو الفصول الأربعة للمؤلف الإيطالى أنطونيو فيفالدى والذى يعد أحد أهم أعمال عصر الباروك. وكتبه عام 1723 مصوراً فصول السنة بدءا من الربيع مروراً بالصيف والخريف وحتى الشتاء، حيث يرسم بالنغمات ظواهر الطبيعة المختلفة مثل نسمات الهواء والرياح الشديدة والعواصف.

الجدير بالذكر أن اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتور جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.