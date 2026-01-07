صناع السرايا الصفرا يحتفلون ببدء تصوير المسلسل استعدادا لرمضان 2026

احتفل صُنّاع مسلسل «السرايا الصفرا» بانطلاق تصوير أولى مشاهده، وذلك استعدادًا لعرضه ضمن سباق الدراما الرمضانية لعام 2026، وسط أجواء من الحماس والتفاؤل بنجاح العمل.

وينتمي مسلسل «السرايا الصفرا» إلى نوعية الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه في إطار مشوّق يتصاعد فيه الصراع والتوتر بين ضرّتين تتنافسان على قلب رجل واحد، ما يكشف عن مشاعر الغيرة والجنون وتأثيرها العميق على العلاقات الإنسانية، في معالجة درامية تحمل العديد من المفاجآت.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم وفاء عامر، إلهام عبد البديع، سارة سلامة، عمرو عبد الجليل، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف السيناريست حسين مصطفى، ومن إخراج جوزيف نبيل.

ومن المنتظر أن يشهد المسلسل اهتمامًا واسعًا عند عرضه، خاصة في ظل موضوعه الإنساني المثير وتعاون مجموعة متميزة من صُنّاع الدراما.