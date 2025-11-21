إعلان حكام مباريات اليوم بالجولة العاشرة بدورى الكرة النسائية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات الغد بالجولة العاشرة بدورى كرة القدم النسائية.

وتنطلق المباريات اليوم الجمعة فى نفس التوقيت فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا .

ساك وضيفه الاهلى على ملعب جولدن جيتس …بسملة عبد المجيد، حكم ساحة، ومى حسن، حكم مساعد اول ، ونورسين السيد فرج، حكم مساعد ثانى، واية وحيد، حكم رابع،.

وادى دجلة وضيفه بالم هيلز على ملعب فرع وادى دجلة بالعين السخنة …مروة المغربى ، حكم ساحة ، ونورهان سليم، مساعد اول، ونجلاء فتحى، مساعد ثانى، وسماح السيسى ، حكم رابع ،.

زد وضيفه المقاولون العرب ..على ملعب زد بالشيخ زايد..ميادة رضوان، حكم ساحة ، وسماح حشاد ، مساعد اول ، وهمسة الحناوى، مساعد ثانى، ونور اشرف ، حكم رابع،.

الزمالك وضيفه البنك الاهلى على ملعب الزمالك الفرعى…نورا سمير، حكم ساحة، وجمالات شبل ، مساعد اول، وامال حسن ، مساعد ثانى، واية خالد عنتر، حكم رابع ،.

الطيران وضيفه المصرى على ملعب نادى الطيران بمصر الجديدة..دنيا احمد ، حكم ساحة، ورودينا الفردى، مساعد اول ، ونجوى شاهين، مساعد ثانى، وندى ناجى ، حكم رابع،.

بيراميدز وضيفه رع على ملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى ..نورهان سالم ، حكم ساحة ، وهمسات صديق ، مساعد اول، وسارة علاء ، مساعد ثانى، واية عبد الحكيم، حكم رابع،.

انبى وضيفه اتحاد بسيون على ملعب انبى الكيلو 17…عزة وحيد ، حكم ساحة ، ونور مسعد، مساعد اول، ومنار عادل، مساعد ثانى، و رحمة يوسف، حكم رابع ،.