أخبار العالم

ستارمر و ترامب الخطة الأمريكية للسلام لأوكرانيا

دونالد ترامب و كير ستارمر
دونالد ترامب و كير ستارمر

اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن اللحظة الحالية تعتبر حرجة في عملية البحث عن تسوية للأزمة في أوكرانيا.

العمل لتحقيق السلام 

وجاء في بيان صحفي على موقع الحكومة البريطانية: "تحدث رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وناقش الزعيمان جوانب مختلفة من اجتماع القمة المنعقد حاليًا في جنيف حول الخطة الأمريكية للسلام لأوكرانيا.

واتفقا على أنه في هذه اللحظة الحرجة، يجب علينا جميعا العمل معا لتحقيق سلام عادل ودائم".

من جانبها، ذكرت الإدارة الأمريكية سابقا أنها تطور خطة للتسوية الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش التفاصيل بعد حيث أن العمل لا يزال مستمرا. وفي الكرملين، أعلنوا أن روسيا تحافظ على انفتاحها على المفاوضات وهي ما زالت أمينة لنهج مناقشات أنكوريدج.

من جهته، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه يوم 21 نوفمبر خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، إن الخطة الأمريكية يمكن أن تشكل أساسًا للتسوية السلمية النهائية، لكنه أشار إلى أن هذا النص لم يُناقش بشكل ملموس مع روسيا حتى الآن.

كير ستارمر ترامب أوكرانيا جنيف الكرملين

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

