ستارمر و ترامب الخطة الأمريكية للسلام لأوكرانيا

اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن اللحظة الحالية تعتبر حرجة في عملية البحث عن تسوية للأزمة في أوكرانيا.

العمل لتحقيق السلام

وجاء في بيان صحفي على موقع الحكومة البريطانية: "تحدث رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وناقش الزعيمان جوانب مختلفة من اجتماع القمة المنعقد حاليًا في جنيف حول الخطة الأمريكية للسلام لأوكرانيا.

واتفقا على أنه في هذه اللحظة الحرجة، يجب علينا جميعا العمل معا لتحقيق سلام عادل ودائم".

من جانبها، ذكرت الإدارة الأمريكية سابقا أنها تطور خطة للتسوية الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش التفاصيل بعد حيث أن العمل لا يزال مستمرا. وفي الكرملين، أعلنوا أن روسيا تحافظ على انفتاحها على المفاوضات وهي ما زالت أمينة لنهج مناقشات أنكوريدج.

من جهته، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه يوم 21 نوفمبر خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، إن الخطة الأمريكية يمكن أن تشكل أساسًا للتسوية السلمية النهائية، لكنه أشار إلى أن هذا النص لم يُناقش بشكل ملموس مع روسيا حتى الآن.