محمد أبوالعلا: الفائز من لقاء الزمالك مع بيراميدز سيتوج بالسوبر المصري

يارا أمين

أكد محمد أبوالعلا، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض تأخر في اتخاذ قرار رحيل البلجيكي يانيك فيريرا، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان يجب أن يصدر عقب مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، لأن الأخير "منح الأهلي الحياة في الدوري مجددًا".

وقال أبوالعلا في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc،  إن الزمالك يمتلك قائمة قوية قادرة على تقديم أداء أفضل بكثير مما ظهر في الفترة الماضية، مشيدًا بأداء المدرب أحمد عبدالرؤوف الذي قاد مباراة طلائع الجيش باقتدار، وظهر ذلك من خلال التغييرات الذكية التي سهّلت مهمته.

وأضاف: "عبدالرؤوف من أبناء الزمالك، ويدرك جيدًا قيمة النادي وما يمثله للجماهير، وظهر هذا في الأداء السلس والروح العالية أمام الجيش."

وتابع أبوالعلا:" الإصابات العضلية المتكررة داخل الفريق الأبيض تثير علامات استفهام كبيرة، خاصة أنها تأتي في بداية الموسم رغم خوض فترة إعداد جيدة، ما يستوجب مراجعة شاملة للجهاز الطبي والإعداد البدني".

وعن بطولة السوبر المصري، قال أبوالعلا إن الفرق الأربعة المشاركة تتمتع بإمكانات قوية وشخصية تنافسية مميزة، موضحًا أن بيراميدز يمتلك واحدًا من أقوى قوائم اللاعبين في إفريقيا، بينما الأهلي يعيش فترة عدم استقرار فني لكنه قادر على العودة سريعًا.

وأردف: "الزمالك يمتلك سكواد قوي، وإذا لعب ببساطة ومنطقية يمكنه تجاوز بيراميدز، رغم أن الإصابات قد تؤثر على حظوظه."

وختم أبوالعلا تصريحاته بالتأكيد على أن الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز سيكون الأقرب للتتويج بالسوبر المصري، معبرًا عن أمنيته في أن يرفع الزمالك الكأس، مشيدًا في الوقت نفسه بتطور بيراميدز ومطالبًا بعودة الاتحاد السكندري والإسماعيلي إلى المنافسة من جديد لما لذلك من أثر إيجابي على قوة الدوري المصري.

