أخبار التكنولوجيا| لينوفو رجعت بقوة بأقوى لابتوب ألعاب Legion Pro 7i إليك أهم مواصفاته .. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Turbo 5

لينوفو رجعت بقوة بأقوى لابتوب ألعاب Legion Pro 7i إليك أهم مواصفاته

إذا كنت تبحث عن جهاز بمواصفات رائدة وسعر اقتصادي يمكنك التفكير في جهاز Lenovo 16 Legion Pro 7i وهو كمبيوتر محمول رائد يأتي بشاشة بمقاس 16 بوصة وما يزيد من وزنه هو وحدة الطاقة التي تأتي بقوة 400 واط، مما يمنح تلك الجهاز القدرة على تشغيل جميع ألعابك المفضلة.

ببطارية 7000 مللي أمبير وشحن سريع 100 وات .. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Turbo 5

بفضل التطورات في تكنولوجيا البطاريات، تجاوزت شركات الهواتف الذكية الصينية حدود سعة البطارية خلال العامين الماضيين. والآن، كشفت شائعة حديثة أن هاتف Redmi Turbo 5 قد يكون أحد هذه الهواتف التي توفر طاقة تكفي لأيام بفضل سعة بطاريته الهائلة.

أوبو تكشف قريبا عن سلسلة رينو 15.. مواصفات Reno 15 Pro Max

أفادت التقارير أن شركة Oppo تعمل على سلسلة هواتف Reno 15 في أسواق متعددة. وبينما من المتوقع إطلاق السلسلة لاحقًا هذا الشهر في الصين،

زعم تقرير سابق أنها قد تُطرح في الهند بحلول أوائل يناير. والآن، يُشير تقرير جديد إلى أن سلسلة هواتف Reno 15، التي ستضم ثلاثة طرازات ، ستُطرح لأول مرة في الهند في ديسمبر

منافس قوي.. سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A57

ربما تعمل شركة سامسونج على خليفة أحد هواتفها الذكية متوسطة المدى الشهيرة.

ورُصد هاتف Galaxy A57 مؤخرًا، مما يُلمح إلى إصدار طراز جديد من سلسلة A قريبًا.

يحتوي البرنامج الثابت الداخلي لشركة سامسونج على رقم طراز قد يكون مخصصًا لهاتف Galaxy A57.