مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي
تركيا: حماس جاهزة لتسليم إدارة غزة .. ومجلس الأمن مطالب بتحديد مهام قوة الحفظ
تعديل وزاري أم حكومة جديدة؟.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة بعد انتخابات النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| لينوفو رجعت بقوة بأقوى لابتوب ألعاب Legion Pro 7i إليك أهم مواصفاته .. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Turbo 5

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

لينوفو رجعت بقوة بأقوى لابتوب ألعاب Legion Pro 7i إليك أهم مواصفاته 

إذا كنت تبحث عن جهاز بمواصفات رائدة وسعر اقتصادي يمكنك التفكير في  جهاز Lenovo 16 Legion Pro 7i وهو كمبيوتر محمول رائد يأتي بشاشة بمقاس 16 بوصة وما يزيد من وزنه هو وحدة الطاقة التي تأتي بقوة 400 واط، مما يمنح تلك الجهاز القدرة على تشغيل جميع ألعابك المفضلة.

ببطارية 7000 مللي أمبير وشحن سريع 100 وات .. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Turbo 5 

بفضل التطورات في تكنولوجيا البطاريات، تجاوزت شركات الهواتف الذكية الصينية حدود سعة البطارية خلال العامين الماضيين. والآن، كشفت شائعة حديثة أن هاتف Redmi Turbo 5 قد يكون أحد هذه الهواتف التي توفر طاقة تكفي لأيام بفضل سعة بطاريته الهائلة.

أوبو تكشف قريبا عن سلسلة رينو 15.. مواصفات Reno 15 Pro Max

أفادت التقارير أن شركة Oppo تعمل على سلسلة هواتف Reno 15 في أسواق متعددة. وبينما من المتوقع إطلاق السلسلة لاحقًا هذا الشهر في الصين،

 زعم تقرير سابق أنها قد تُطرح في الهند بحلول أوائل يناير. والآن، يُشير تقرير جديد إلى أن سلسلة هواتف Reno 15، التي ستضم ثلاثة طرازات ، ستُطرح لأول مرة في الهند في ديسمبر

منافس قوي.. سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A57

ربما تعمل شركة سامسونج على خليفة أحد هواتفها الذكية متوسطة المدى الشهيرة.

ورُصد هاتف Galaxy A57 مؤخرًا، مما يُلمح إلى إصدار طراز جديد من سلسلة A قريبًا.

يحتوي البرنامج الثابت الداخلي لشركة سامسونج على رقم طراز قد يكون مخصصًا لهاتف Galaxy A57.

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

بنك نكست

بنك نكست يعلن زيادة رأسماله لدعم استراتيجيته التوسعية وتعزيز مركزه المالي

نبيل فهمي

السفير نبيل فهمي: فلسطين المحك الحقيقي للعدالة العالمية.. والسماح بالاحتلال والظلم الدائم نفاق دولي

شريف الشربيني

ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة بدر

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

