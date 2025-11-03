لينوفو رجعت بقوة بأقوى لابتوب ألعاب Legion Pro 7i إليك أهم مواصفاته

إذا كنت تبحث عن جهاز بمواصفات رائدة وسعر اقتصادي يمكنك التفكير في جهاز Lenovo 16 Legion Pro 7i وهو كمبيوتر محمول رائد يأتي بشاشة بمقاس 16 بوصة وما يزيد من وزنه هو وحدة الطاقة التي تأتي بقوة 400 واط، مما يمنح تلك الجهاز القدرة على تشغيل جميع ألعابك المفضلة.

لابتوب Legion Pro 7i

وقد أطلقت لينوفو لابتوب الجديد Legion Pro 7i ، والذي يأتي مع معالجات Arrow Lake وكروت RTX 50، ويتميز بأداء قوي وسعر يبدأ من حوالي 3100 دولار.

على الجانب الاخر يأتي الجهاز بتصميم أنيق وذلك مع إضاءة RGB، بينما الجودة جيدة مع هيكل بوزن 2.5 كجم ويأتي للاب توب بشاشة OLED بحجم 16 بوصة مع دقة QHD والعديد منألوان رائعة، مما يعطي تجربة سينمائية مميزة ومعالج Intel Core i9-275HX مذهل، متفوقًا على المنافسين في اختبارات الأداء.

ميزات لابتوب Legion Pro 7i

وقد حقق اللابتوب نتائج ممتازة، ليحصل على 180 إطارًا في لعبة F1 2024. التبريد جيد لكن المراوح قد تكون مزعجة في وضع الأداء.

أما عن البطارية فيأتي بحجم 99 واط وساعة توفر مدة استخدام تصل إلى 6 ساعات في المهام المكتبية وبالرغم من أن الأداء ، ينصح بالانتظار حتى ينخفض السعر وذلك مع توفر لابتوبات RTX 4090 بأسعار أقل تقدم أداءً مشابها.