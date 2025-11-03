قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
وزير التعليم يصطحب أميرة يابانية في زيارة لمدرسة بزهراء مدينة نصر
هل هناك حكومة جديدة بعد انتخابات البرلمان؟.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة
غياب نجوم الفريق.. الزمالك يواجه أزمة في بطولة السوبر المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لينوفو رجعت بقوة بأقوى لابتوب ألعاب Legion Pro 7i إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز بمواصفات رائدة وسعر اقتصادي يمكنك التفكير في  جهاز Lenovo 16 Legion Pro 7i وهو كمبيوتر محمول رائد يأتي بشاشة بمقاس 16 بوصة وما يزيد من وزنه هو وحدة الطاقة التي تأتي بقوة 400 واط، مما يمنح تلك الجهاز القدرة على تشغيل جميع ألعابك المفضلة.

لابتوب  Legion Pro 7i

وقد أطلقت لينوفو لابتوب الجديد Legion Pro 7i ، والذي يأتي مع معالجات Arrow Lake وكروت RTX 50، ويتميز بأداء قوي وسعر يبدأ من حوالي  3100 دولار.

على الجانب الاخر يأتي الجهاز  بتصميم أنيق وذلك مع إضاءة RGB، بينما الجودة جيدة مع هيكل بوزن 2.5 كجم ويأتي للاب توب  بشاشة  OLED بحجم 16 بوصة مع دقة QHD والعديد منألوان رائعة، مما يعطي تجربة سينمائية مميزة ومعالج Intel Core i9-275HX مذهل، متفوقًا على المنافسين في اختبارات الأداء.

ميزات لابتوب  Legion Pro 7i

وقد  حقق اللابتوب نتائج ممتازة، ليحصل على 180 إطارًا في لعبة F1 2024. التبريد جيد لكن المراوح قد تكون مزعجة في وضع الأداء.

أما عن البطارية فيأتي بحجم 99 واط وساعة توفر مدة استخدام تصل إلى 6 ساعات في المهام المكتبية وبالرغم من أن الأداء ، ينصح بالانتظار حتى ينخفض السعر وذلك مع توفر لابتوبات RTX 4090 بأسعار أقل تقدم أداءً مشابها.

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

