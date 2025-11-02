دورابوك تكشف عن اللابتوب الأكثر صلابة.. سعر ومواصفات Durabook R10

أعلنت شركة Durabook عن إطلاق جهاز R10 2-in-1 الجديد، الذي يأتي مع لوحة مفاتيح قابلة للفصل ويستهدف المستخدمين في البيئات القاسية والظروف الصعبة.

مواصفات Durabook R10

تم تصميم جهاز Durabook R10 لتحمل السقوط من ارتفاعات تصل إلى 6 أقدام، والتعرض لرذاذ المياه والغبار، فضلا عن مقاومته لدرجات الحرارة المتطرفة التي تتراوح من 29 إلى 63 درجة

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الجهاز بمواصفات حماية متقدمة مثل MIL-STD-810Hو MIL-STD-461G و C1D2 ANSI ومقاومة للماء وفقا لمعيار IP66.

يعتمد لابتوب Durabook R10، على معالجات Intel Core Ultra 5 أو Core Ultra 7، مع وحدات معالجة عصبية NPU، قوية تدعم تشغيل الروبوتات الذكية وخدمات الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز.

كما يمكن تخصيص النظام ليشمل معالج Ultra 7 268V، مع ذاكرة عشوائية بسعة 32 جيجابايت LPDDR5X، و 2 تيرابايت من تخزين SSD NVMe PCIe.

يأتي جهاز Durabook R10، بشاشة تعمل باللمس من نوع TFT LCD يبلغ قياسها 10.1 بوصة، بدقة WUXGA تبلغ 1920 × 1200 بكسل، مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة، وتدعم العمل مع القلم النشط وفق بروتوكول Microsoft Pen Protocol.

جهاز Durabook R10

يضم جهاز Durabook R10، كاميرا أمامية IR بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية AF بدقة 11 ميجابكسل مع فلاش، كما يتضمن مكبر صوت وميكروفونين مدمجين لعقد الاجتماعات عبر الفيديو.

يتوفر الجهاز مع Ethernet 10/100/1000، Wi-Fi 7، و Bluetooth 5.4، أما بالنسبة للخيارات الإضافية، فإنه يحتوي على منفذ USB-C/Thunderbolt 4، ومنفذ USB-A 3.2 Gen2، ومدخل/مخرج صوت، ومنفذ microSD، وموصل 20-pin docking، ودعم SIM المزدوج لشريحتي اتصال Nano SIM و eSIM، كما يمكن إضافة خيارات إضافية مثل قارئ الباركود.

تبلغ أبعاد جهاز Durabook R10، حوالي 265 × 189.5 × 21.2 مم (10.4 × 7.5 × 0.8 بوصة)، ويزن حوالي 1.2 كجم.

سعر Durabook R10

يعد Durabook R10 الخيار الأمثل للمحترفين في الصناعات التي تتطلب أجهزة لابتوب قوية ومقاومة للظروف الصعبة، مع تقديم أداء قوي وميزات اتصال متنوعة لتلبية احتياجات العمل في البيئات القاسية، وهو يتوفر بسعر يتراوح بين 1500 دولار إلى 2500 دولار حسب التكوين.