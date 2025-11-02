قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دورابوك تكشف عن اللابتوب الأكثر صلابة.. سعر ومواصفات Durabook R10

Durabook R10
Durabook R10
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة Durabook عن إطلاق جهاز R10 2-in-1 الجديد، الذي يأتي مع لوحة مفاتيح قابلة للفصل ويستهدف المستخدمين في البيئات القاسية والظروف الصعبة.

مواصفات Durabook R10

تم تصميم جهاز Durabook R10 لتحمل السقوط من ارتفاعات تصل إلى 6 أقدام، والتعرض لرذاذ المياه والغبار، فضلا عن مقاومته لدرجات الحرارة المتطرفة التي تتراوح من 29 إلى 63 درجة

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الجهاز بمواصفات حماية متقدمة مثل MIL-STD-810Hو MIL-STD-461G و C1D2 ANSI ومقاومة للماء وفقا لمعيار IP66.

يعتمد لابتوب Durabook R10، على معالجات Intel Core Ultra 5 أو Core Ultra 7، مع وحدات معالجة عصبية NPU، قوية تدعم تشغيل الروبوتات الذكية وخدمات الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز. 

كما يمكن تخصيص النظام ليشمل معالج Ultra 7 268V، مع ذاكرة عشوائية بسعة 32 جيجابايت LPDDR5X، و 2 تيرابايت من تخزين SSD NVMe PCIe.

يأتي جهاز Durabook R10، بشاشة تعمل باللمس من نوع TFT LCD يبلغ قياسها 10.1 بوصة، بدقة WUXGA تبلغ 1920 × 1200 بكسل، مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة، وتدعم العمل مع القلم النشط وفق بروتوكول Microsoft Pen Protocol.

جهاز Durabook R10

يضم جهاز Durabook R10، كاميرا أمامية IR بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية AF بدقة 11 ميجابكسل مع فلاش، كما يتضمن مكبر صوت وميكروفونين مدمجين لعقد الاجتماعات عبر الفيديو.

يتوفر الجهاز مع Ethernet 10/100/1000، Wi-Fi 7، و Bluetooth 5.4، أما بالنسبة للخيارات الإضافية، فإنه يحتوي على منفذ USB-C/Thunderbolt 4، ومنفذ USB-A 3.2 Gen2، ومدخل/مخرج صوت، ومنفذ microSD، وموصل 20-pin docking، ودعم SIM المزدوج لشريحتي اتصال Nano SIM و eSIM، كما يمكن إضافة خيارات إضافية مثل قارئ الباركود.

تبلغ أبعاد جهاز Durabook R10، حوالي 265 × 189.5 × 21.2 مم (10.4 × 7.5 × 0.8 بوصة)، ويزن حوالي 1.2 كجم.

سعر Durabook R10

يعد Durabook R10 الخيار الأمثل للمحترفين في الصناعات التي تتطلب أجهزة لابتوب قوية ومقاومة للظروف الصعبة، مع تقديم أداء قوي وميزات اتصال متنوعة لتلبية احتياجات العمل في البيئات القاسية، وهو يتوفر بسعر يتراوح بين 1500 دولار إلى 2500 دولار حسب التكوين.

Durabook R10 مواصفات Durabook R10 سعر Durabook R10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

حسام الشاعر

الغرف السياحية: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام من أرض الحضارة للعالم

جانب من التدريب

الصحة» تطلق أول برنامج لتأهيل «مسؤولي إشراك المرضى»

المتحف المصري

المصريون في النمسا يعربون عن فخرهم بافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد