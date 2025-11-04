الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة.. تفاصيل

تنطلق خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة، تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة".

ويُقام المعرض هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، إذ تشهد الدولة المصرية نهضة شاملة في مجالي الصناعة والنقل، في إطار رؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت والصناعات المتقدمة. ويُبرز المعرض الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والنقل كركيزتين أساسيتين في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويستعرض TransMEA 2025 أحدث التقنيات والحلول في مجالات النقل الذكي والمستدام، ونماذج توطين الصناعة المحلية، وفرص التكامل بين المصنّعين وسلاسل التوريد، إلى جانب المنصة الصناعية الرقمية التي أطلقتها وزارة الصناعة لتيسير تخصيص الأراضي والرخص الصناعية إلكترونيًا. كما سيشهد المعرض إقامة معرض خارجي لوسائل النقل الحديثة، والمعرض السلبي للصناعة الهادف إلى ربط الاحتياجات الاستيرادية بقدرات التصنيع المحلي، مما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ويأتي تنظيم المعرض بالتعاون بين وزارتي النقل والصناعة لتعزيز التكامل بين القطاعين كجناحين رئيسيين للتنمية، من خلال منصة تفاعلية تجمع المستثمرين والمصنّعين والخبراء الدوليين لاستعراض الفرص الاستثمارية، وبحث الشراكات في مجالات النقل والصناعة والتكنولوجيا. كما يتزامن الحدث مع انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، بما يعكس مكانة مصر المتنامية كمركز محوري في منظومة النقل واللوجستيات على المستويين الإقليمي والدولي.