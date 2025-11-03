قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي
تركيا: حماس جاهزة لتسليم إدارة غزة .. ومجلس الأمن مطالب بتحديد مهام قوة الحفظ
تعديل وزاري أم حكومة جديدة؟.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة بعد انتخابات النواب
الخارجية تبحث التحديات التي تواجه أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان
شاهد لقطات من وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات استعدادا للمشاركة في السوبر
الفريق كامل الوزير ومحمد منصور يضعان حجر أساس مصنع ماك الجديد للسيارات

أحمد عبد القوى

شهدت مدينة ٦ اكتوبر اليوم وضع حجر الأساس لمصنع ماك الجديد لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبرالجديدة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير وسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات وانكوش ارورا الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من السادة الوزراء والمسئولين.

في إطار احتفالات مجموعة المنصور للسيارات بمرور خمسين عاما على عملها في السوق المصري، يأتي المصنع الجديد ليعزز تنافسية مصر في التصنيع المحلي ويدعم خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.

صرح سير محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور " متفائل بالقادم وأعلم أننا كمصريين قادرين على النجاح والتفوق".

وأضاف محمد منصور" المصنع رسالة ثقة تبعثها مجموعة منصور لمستثمري الداخل والخارج بأن السوق المصري سوق كبير واعد يملك كل مقومات المنافسة، سنضخ مايقرب من ٧.٥ مليار جنيه في هذا الصرح الصناعي الذي يمثل طفرة في صناعة السيارات في مصر والمنطقة كلها".

وأكد محمد منصور علي ثقته في أداء الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، ودلل علي ذلك بتحسن تصنيف مصر دوليًا، واستقرار سعر الصرف وزيادة الإحتياطي النقدي، وانخفاض أسعار الفائدة، والتي تعد عناصر تحفيز وجذب للمستثمرين المصريين والأجانب.

وأوضح محمد منصور" أن مستقبل النمو المستدام في مصر يكمن في دعم التصنيع المحلي، حيث سيعمل المصنع على تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإفريقية وعدد من الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى."

من جانبه، أكد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات “ أن المصنع جزء من استراتيجية المجموعة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات من الخارج، وتحقيق أهداف الإاستدامة البيئية، حيث يعتمد على أحدث التقنيات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة وغيرها من وسائل النقل الأخضر.”

وأضاف أنكوش “ تسعى مجموعتنا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبري شركات السيارات العالمية، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير المهارات المحلية، وتصنيع أحدث السيارات التي تواكب التغيرات العالمية.”

كما أشار المهندس وائل عمار العضو المنتدب لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل “يهدف المصنع الجديد، الذي يمتد على مساحة ٥٥،٠٠٠ متر مربع إلى إنتاج حوالي ٥٠ ألف سيارة سنويًا تعمل بالوقود والكهرباء في المرحلة الأولى، تصل إلى ١٠٠ ألف سياره سنويًا خلال ٥ سنوات من تشغيل المصنع ”

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

