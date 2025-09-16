رئيس هيئة جودة التعليم يكشف مميزات نظام البكالوريا

أكد الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أن تصميم نظام البكالوريا يتسق مع أفضل الممارسات التعليمية الدولية، مشيرا إلى أن جودة التعليم يتم قياسها فى النهاية بجودة الخريج.

وقال عشماوي، خلال لقاء له ببرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن نظام البكالوريا الذى تطرحه وزارة التربية والتعليم كنظام موازٍ للثانوية العامة يمثل بديلا جيدًا، حيث يمنح الطالب فرصة مبكرة لاختيار المسار الذى يرغب فى استكمال دراسته من خلاله.

وتابع رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أن المعلم يظل العنصر الأهم فى المنظومة، حيث يمكن التنازل عن بعض جوانب جودة المنشآت أو المعامل، لكن لا يمكن الاستغناء عن دور المعلم باعتباره جوهر التعليم.

وأشار إلى أن المناهج والمقررات، مهما تعددت المسارات، سيتم إخضاعها لمعايير الجودة.