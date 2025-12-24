أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-12-2025 في مصر |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أحدث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-12-2025 في السوق المصري.

وشهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا في الفترة الأخيرة، مع تفاوت طفيف بين الأعيرة المختلفة.

أسعار الذهب في مصر اليوم وفقاً للبرنامج

عيار 18: سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 5142 جنيهًا.

عيار 21: بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 6000 جنيهًا.

عيار 24: وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 6857 جنيهًا.

الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48000 جنيهًا.

يأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه السوق المحلي تقلبات محدودة في أسعار المعادن الثمينة، خاصةً مع تطورات أسعار الدولار في السوق المصري، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.