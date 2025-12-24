خبير تربوي: 2025 بداية خطوات جادة لتطوير التعليم بنظام البكالوريا الجديد

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن عام 2025 شهد قرارات تعليمية مهمة، أبرزها إقرار نظام البكالوريا الجديد، موضحًا أنه يمثل أول خطوة فعلية لمعالجة أوجه القصور المزمنة في نظام الثانوية العامة.

الحوار المجتمعي ومراحل التطبيق

وأضاف شوقي، خلال لقائه في برنامج “صباح البلد” مع الإعلامي أحمد دياب، أنه شارك في جلسات الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء التربية والتعليم السابقين.

وأوضح أن النظام سيُطبق تدريجيًا، مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل مع طلاب الصف الأول الثانوي، بينما سيبدأ التشعيب والمسارات في الصفين الثاني والثالث خلال العامين المقبلين.

مميزات النظام الجديد

وذكر شوقي أن البكالوريا لا تزال في مرحلة التجريب، وبالتالي لا يمكن تقييم نتائجها النهائية بعد، لكنه لفت إلى أن مميزاتها تسعى لتقليل الضغط النفسي على الطلاب ومعالجة سلبيات الاعتماد على امتحان واحد فقط في الثانوية العامة.