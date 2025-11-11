خلت من أزمة المنصة.. تفاصيل تقارير حكام السوبر وعقوبات على الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل تقرير حكام ومراقبي بطولة كأس السوبر المصري الذي توج بلقبه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

قال المصدر إن تقرير حكام ومراقبي مباراة نهائي كأس السوبر المصري خلا من وجود أي إشارة إلي أزمة المنصة الشهيرة وتجاهل أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي مصافحته لنائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر خلال مراسم تسليم الميداليات.

أضاف: تقرير مراقبي المباراة تضمن مخالفات ضد نادي الزمالك، بعد هتاف جماهيره ضد الحكم الدولي محمد معروف في مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

لفت إلي أن تقارير حكام نهائي كأس السوبر المصري تضمن الإشارة إلى وجود هتافات من جانب جماهير نادي الزمالك ضد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، بشكل مسيء للغاية، لا تليق بالكرة المصرية.

وتلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف خسارة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بهدفين نظيفين وتوج المارد الأحمر باللقب السادس عشر في تاريخه من بطولة السوبر المصري.

وأحرز ثنائية النادي الأهلي في شباك نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشرة والخامسة علي التوالي في تاريخه.