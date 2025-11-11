نجم الزمالك يوجّه لفظا صادمًا للاعبي الفريق أصحاب المستحقات المتأخرة

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن عدم استمرار الفوز سبب الأزمات التي يعاني منها الزمالك مؤخراً.



وقال صلاح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: سبب المشاكل عدم استمرار الفوز للزمالك في الفترة الأخيرة، وهناك نبرة كبيرة لدى جماهير الزمالك فيها تشاؤم.



وأضاف: الظروف التي يمر بها نادي الزمالك اقوى من مجلس الادارة ومجلس لبيب جاء في وقت صعب بسبب الأزمات المتواجدة منذ المجالس السابقة.



وتابع: لا يصح أن ينتظر الزمالك سنتين او تلاته من اجل نجاح تجربه جون ادوارد حتي يتوج بالبطولات والجمهور لن يحتمل ذلك.



وواصل: رغم ذلك في الفترة الماضية رأينا عدد من لاعبي الزمالك السابقين قاموا بشكوى النادي للحصول على مستحقاتهم المتأخرة طاب من أين يأتي لهم الزمالك بأي فلوس في الوقت الحالي وتشعر كأنهم "معندهمش دم".