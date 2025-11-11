القلعة الحمراء تعلن عن افتتاح فرعها الجديد في دبي

‎ ‎أعلنت شركة القلعة الحمراء للمنشآت، والحاصلة على حقوق تصميم وتطوير ‏وبناء وتشغيل مشروع استاد النادي الأهلي ومرافقه الكاملة، عن افتتاح فرع ‏جديد لها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في حضور ‏مجلس الإدارة برئاسة محمد كامل، وكوكبة من الشخصيات العامة.

جاءت ‏هذه الخطوة الناجحة ضمن استراتيجية التوسع الإقليمي، وتعزيز ‏تواجدها في واحدة من أبرز المدن ومراكز الأعمال التجارية العالمية، والتي ‏تسهم كثيرًا في خلق فرص تعاون لشركة القلعة الحمراء مع شركات عملاقة في ‏مجالات التكنولوجيا والترفيه الرياضي والإعلام الرقمي، وإدارة الفعاليات ‏الرياضية الدولية.. الأمر الذي يعزز العوائد التجارية لمشروع استاد الأهلي ‏وملحقاته الكاملة‎.‎



وقال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء، إن افتتاح فرع جديد ‏للشركة في مدينة دبي، يمثل انطلاقة جديدة في رحلة بناء مشروع استاد يليق ‏بالنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة في كل أنحاء العالم، ولاسيما الوطن العربي، ‏كما أن تواجد الشركة في دبي على وجه التحديد يفتح آفاقًا واسعة نحو شراكات ‏وتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة، ونقل خبراتها الكبيرة وتقنياتها المتقدمة ‏إلى مشروع استاد الأهلي.‏



ويمكن الاستفادة أيضًا‎ ‎من هذه الشراكات في تأسيس وجهة حضارية واقتصادية ‏وترفيهية تخدم جماهير الأهلي في كل أنحاء العالم. وأضاف أن التوسع في فروع ‏جديدة يأتي ضمن رؤية الشركة للتواصل والتقارب مع جماهير الأهلي، فضلًا عن ‏خلق مبادرات متنوعة ومبتكرة؛ تعزز تجربة المشجع، وتزيد من الروابط بين ‏النادي الأهلي وجماهيره، وهذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة من مراحل تنفيذ ‏مشروع استاد الأهلي وبناء منظومة رياضية وترفيهية متكاملة، تواكب المعايير ‏العالمية، وتتناسب مع مكانة الأهلي الأكبر في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.‏