أحمد حسن :لا يوجد عقوبات مالية أو انضباطية ضد زيزو في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عدم وجود اي عقوبة مالية أو انضباطية ضد اللاعب أحمد سيد زيزو في الأهلي.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر: لا يوجد عقوبة مالية أو انضباطية ضد زيزو في الأهلي".



وشن ‏محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق هجوما ضاريا علي أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي على خلفية تجاهل الأخير مصافحة هشام نصر نائب رئيس القلعة البيضاء.

وقال محمد صبري عبر برنامجه بقناة الزمالك: تصرف أحمد سيد زيزو بعد المباراة وأثناء استلام الميداليات كان غير مسؤول بالمرة، وخليني أزوق الكلام وأقول تصرف غير مقبول، ولازم يكون في وقفة حازمة معاه.

وطرح محمد صبري تساؤلا وقال: بسألك يا زيزو : استفدت إيه من اللقطة دي؟ قدام الناس كلها والعالم كله، إيه المكسب؟ إيه الإضافة؟ غير إنك كنت سبب في فتنة بين جماهير الزمالك والأهلي في المدرجات، وجو من الانقسام مالوش أي لازمة.

وتابع نجم الزمالك السابق : لقطة تعمل لايكات وشير على السوشيال ميديا، لكن بتسيء لينا كلنا، بتسيء لصورتنا قدام العالم، إيه اللي كسبته من دا؟