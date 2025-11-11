قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد
أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص
انتخابات النواب 2025.. مظاهرة انتخابية في حب مصر بمدينة 6 أكتوبر
حرصا على اختيار ممثليهم.. شاهد كبار السن والسيدات يزينون العرس الانتخابي بالجيزة
مباحثات مصرية–أوروبية حول الإصلاحات الهيكلية والمنح التنموية بقيمة مليار يورو
اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز
قرار عاجل من المحكمة لعدم التزام إبراهيم سعيد بدفع المصاريف الدراسية لبناته
تصريحات ترامب تثير أزمة.. روسيا تطلب تفسيرا حول استئناف التجارب النووية
البدري أفضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته مع أهلي طرابلس
قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك
معتز الخصوصي: في مصر أكثر من 100 حزب أغلبها لا تعمل على أرض الواقع
اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية بدوائر الهرم والعمرانية.. إقبال كبير منذ الساعات الأولى
البدري أفضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته مع أهلي طرابلس

عبر حسام البدري، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس، عن سعادته بالتأهل إلى المباراة النهائية من كأس ليبيا، بعد التفوق على الاتحاد في المواجهة التي جمعت بينهما في دور قبل النهائي.

وقاد حسام البدري فريق أهلي طرابلس للتأهل إلى المباراة النهائية من كأس ليبيا، بعد التفوق على الاتحاد بركلات الترجيح، عقب نهاية المواجهة بالتعادل السلبي واستهل حسام البدري، تصريحاته قائلًا: "أبارك لجماهير الزعيم على الفوز في المباراة  رغم ظروف صعبة جدًا، لكننا اعتدنا على أن لدينا لاعبين على قدر المسؤولية وكل هدفها إسعاد جماهير الزعيم".

وأضاف: "أشكر مجلس الإدارة ولكل من ساندنا وأوجه تهنئة خاصة لجماهير الزعيم، وأكون سعيد بسعادتهم مع كل انتصار أو بطولة".

وحصل  حسام البدري، على جائزة أفضل مدرب في ليبيا، عن موسم 2024/2025، وذلك بعد التطور الواضح في مستوى أهلي طرابلس عقب تولي المدير الفني المصري المسؤولية خلال الفترة الماضية.

وسيطر فريق أهلي طرابلس على الجوائز، حيث توج حمدو الهوني بجائزة أفضل جناح، وعزو المريمي بجائزة أفضل مهاجم، وأيمن التيهار بجائزة أفضل حارس مرمى.

