طاهر محمد طاهر: هدفنا إسعاد جماهير الأهلي والتتويج بالسوبر يأتي بعد جهد كبير

أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن الفوز جاء نتيجة جهد جماعي وروح قتالية عالية من جميع اللاعبين والجهاز الفني داخل وخارج الملعب.

وحقق النادي الأهلي لقب السوبر المصري لكرة القدم، على حساب نادي الزمالك، بثنائية نظيفة، وقدم طاهر محمد طاهر أداء قوي في المباراة التي دخل بها كبديل، ليصنع الهدف الثاني للنادي الأهلي والذي سجله مروان عطبة، معلناً حسم السوبر للقلعة الحمراء.

وقال طاهر في تصريحات صحفية عقب التتويج: "الفوز بالسوبر لحظة مميزة لكل لاعب في النادي الأهلي، ويأتي بعد جهد كبير من الجميع، حيث أن الفريق حافظ على تركيزه منذ نصف نهائي البطولة وحتى الثانية الأخيرة من المباراة النهائية".

وأكد طاهر محمد طاهر :" جماهير النادي الأهلي دعمتنا طوال الـ 90 دقيقة في مباراة نهائي السوبر، وتستحق دائمًا الفرحة، وبذلنا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة، وكنا عازمين على إسعاد الجمهور وتحقيق البطولة."

وواصل :"جماهير النادي الأهلي لا تقبل سوى بالمركز الأول ونعدهم بالاستمرار على نفس القوة والتركيز، ونقاتل من أجل كل بطولة نشارك بها، حيث أن هدفنا دائمًا هو إسعادهم وحصد المزيد من الألقاب”.

وأتم نجم النادي الأهلي تصريحاته :" سعيد بالانضمام إلى قائمة منتخب مصر، وسأعمل على تقديم الأفضل رفقة الفراعنة في معسكر الإمارات".

الجدير بالذكر أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، استدعى طاهر لقائمة منتخب مصر المشاركة في معسكر الإمارات، عقب أداء اللاعب الأخير في السوبر المصري.