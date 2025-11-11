قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاهر محمد طاهر: هدفنا إسعاد جماهير الأهلي والتتويج بالسوبر يأتي بعد جهد كبير

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
القسم الرياضي

أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن الفوز جاء نتيجة جهد جماعي وروح قتالية عالية من جميع اللاعبين والجهاز الفني داخل وخارج  الملعب.

وحقق النادي الأهلي لقب السوبر المصري لكرة القدم، على حساب نادي الزمالك، بثنائية نظيفة، وقدم طاهر محمد طاهر أداء قوي في المباراة التي دخل بها كبديل، ليصنع الهدف الثاني للنادي الأهلي والذي سجله مروان عطبة، معلناً حسم السوبر للقلعة الحمراء.

وقال طاهر في تصريحات صحفية عقب التتويج: "الفوز بالسوبر لحظة مميزة لكل لاعب في النادي الأهلي، ويأتي بعد جهد كبير من الجميع، حيث أن الفريق حافظ على تركيزه منذ نصف نهائي البطولة وحتى الثانية الأخيرة من المباراة النهائية".

وأكد طاهر محمد طاهر :" جماهير النادي الأهلي دعمتنا طوال الـ 90 دقيقة في مباراة نهائي السوبر، وتستحق دائمًا الفرحة، وبذلنا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة، وكنا عازمين على إسعاد الجمهور وتحقيق البطولة."

وواصل :"جماهير النادي الأهلي لا تقبل سوى بالمركز الأول ونعدهم بالاستمرار على نفس القوة والتركيز، ونقاتل من أجل كل بطولة نشارك بها، حيث أن هدفنا دائمًا هو إسعادهم وحصد المزيد من الألقاب”.

وأتم نجم النادي الأهلي تصريحاته :" سعيد بالانضمام إلى قائمة منتخب مصر، وسأعمل على تقديم الأفضل رفقة الفراعنة في معسكر الإمارات".

الجدير بالذكر أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، استدعى طاهر لقائمة منتخب مصر المشاركة في معسكر الإمارات، عقب أداء اللاعب الأخير في السوبر المصري.

الأهلي منتخب مصر طاهر محمد طاهر النادي الأهلي فريق الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

حكم رد الهدية من دون سبب شرعي

حكم رد الهدية من دون سبب شرعي .. الإفتاء توضح

كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي

بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته.. هل يقع الطلاق أونلاين أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

انطلاق حفل تخرج الطلاب الوافدين لعام 2025 بمركز الأزهر للمؤتمرات

غدا الأربعاء.. انطلاق حفل تخرج الطلاب الوافدين لعام 2025 بمركز الأزهر للمؤتمرات

بالصور

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد