اليوم.. الإنتاج الحربي يواجه أسوان في دوري المحترفين

يلتقي فريق الإنتاج الحربي بقيادة معتمد جمال، مع أسوان بقيادة عبدالباقي جمال، في الثانية والنصف من مساء اليوم، الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ12 بدوري المحترفين المصري.

يدخل الفريقان المباراة ولا بديل عن الفوز، بعد سلسلة النتائج السلبية خلال المباريات الأخيرة بدوري المحترفين، بالإضافة إلى الابتعاد عن مراكز الهبوط إلى دوري القسم الثاني «ب».

يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس عشر، برصيد 10 نقاط، جمعهم بالفوز في 3 مواجهات والتعادل في لقاء، فيما تلقى الهزيمة في 7 مباريات.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر، برصيد 10 نقاط، جمعهم بالفوز في مواجهتين والتعادل في 4 مباريات، فيما تلقى الخسارة في 5 لقاءات.

وشهدت الجولة الماضية، هزيمة أسوان أمام أبوقير للأسمدة، بثلاثية مقابل هدف، كما تلقى الإنتاج الحربي الخسارة أمام مالية كفر الزيات، بهدفين دون رد.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد رمضان حكمًا للساحة، محمد أبوالعزايم مساعدًا أول، محمد أحمد عطية مساعدًا ثان، أحمد حلاوة حكمًا رابعاً.