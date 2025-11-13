قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يكشف تفاصيل الحالة الطبية لثنائي الأهلي حسين الشحات وداري

رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات الحالة الطبية لثنائي النادي الأهلي أشرف داري وحسين الشحات، موضحًا أن الثنائي يخضع حاليًا لاختبارات وفحوصات طبية دقيقة لتحديد مدى جاهزيتهما للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

أشرف داري الأقرب للعودة إلى التدريبات

وأوضح الغندور خلال حديثه في برنامجه “ستاد المحور” أن المدافع المغربي أشرف داري بات الأقرب للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تحسن حالته بشكل واضح عقب البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الأسابيع الماضية. وأشار إلى أن الجهاز الطبي في الأهلي يقيّم الموقف النهائي للاعب قبل منحه الضوء الأخضر للمشاركة الكاملة مع زملائه في المران.

مدة غياب حسين الشحات عن التدريبات

أما بالنسبة للجناح الدولي حسين الشحات، فقد أكد الغندور أن حالته ما زالت تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرًا إلى أن اللاعب من المنتظر أن يعود إلى التدريبات الجماعية خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، وذلك بناءً على نتائج الفحوصات الطبية والبرنامج العلاجي الذي ينفذه تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

برنامج تأهيلي قبل المشاركة في المباريات

وأضاف الغندور أن الشحات، بعد عودته للتدريبات الجماعية، سيخضع إلى برنامج بدني مكثف لمدة أسبوع تقريبًا قبل أن يتم تجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية، وذلك لضمان جاهزيته الكاملة من الناحية البدنية والفنية.

اهتمام الجهاز الفني بملف الإصابات

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني بقيادة كولر يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإصابات داخل الفريق، من أجل تجهيز جميع اللاعبين بالشكل الأمثل قبل استئناف المنافسات المحلية والقارية، خاصة مع ضغط المباريات في المرحلة المقبلة.


 

الاهلي حسين الشحات أشرف دارى

المزيد

