ليفاندوفسكي يقترب من حسم مستقبله مع برشلونة ويؤكد رغبته في الاستمتاع بما تبقى من مسيرته

اتجهت الأنظار خلال الساعات الأخيرة نحو النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، بعد تصريحاته التي فتح فيها الباب على مصراعيه أمام احتمالات عديدة بشأن مستقبله، مؤكدًا أنه سيكون "مستعدًا قريبًا" لاتخاذ قرار نهائي حول خطوته المقبلة مع اقتراب عقده من نهايته.

ليفاندوفسكي، الذي يبلغ 37 عامًا، يعيش موسمه الثالث في كامب نو، وقد نجح في تسجيل 7 أهداف خلال 12 مباراة هذا الموسم، رافعًا حصيلته مع الفريق إلى 108 أهداف و20 تمريرة حاسمة في 159 مباراة منذ انتقاله صيف 2022 من بايرن ميونيخ، في صفقة كانت وقتها إحدى أكبر تحولات السوق الأوروبية.

عروض أوروبية وسعودية وأمريكية

ورغم قيمته الهجومية المستمرة، فإن برشلونة – بحسب ما يتردد – لا يخطط لتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، ليفتح باب التكهنات حول وجهته القادمة، في وقت تواجد عدة عروض من أوروبا وخارجها، إذ تشير تقارير إلى اهتمام مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد بخدماته، إلى جانب إمكانية انتقاله نحو الدوري السعودي أو الأمريكي، في ظل رغبة تلك الدوريات في استقطاب الأسماء الكبرى.

تصريحات ليفاندوفسكي

وفي مقابلة مع قناة TVP Sport البولندية، تحدث ليفاندوفسكي قائلاً: "أنا هادئ. لا أعرف أين سأكون أو ما أريد فعله بعد بضعة أشهر. لست مضطرًا لاتخاذ أي قرار الآن، ولست في عجلة من أمري".

وأضاف: "سأكون مستعدًا قريبًا لتحديد المسار الذي سأتبعه، وسأرى الخيارات المتاحة أمامي".

واعترف ليفاندوفسكي بأن مسيرته، رغم نجاحاتها المتواصلة، لم تخلُ من الضغوط والتوقعات العالية، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان احتاج إلى "حافز خارجي" لإعادة إشعال شغفه باللعبة.

وقال: "بعد سنوات طويلة في أعلى المستويات، اكتسبت منظورًا جديدًا. كانت هناك لحظات احتجت فيها إلى إعادة التواصل مع مشاعر جديدة".

المرحلة الأخيرة… بطعم الاستمتاع

وفي ختام حديثه، بدا المهاجم المخضرم متصالحًا مع حقيقة اقتراب نهاية مسيرته، لكنه عبّر في الوقت ذاته عن رغبته في الاستفادة من كل لحظة داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح: "مسيرتي تقترب من نهايتها، لكن طالما أنني ألعب كرة القدم، أريد أن أستمتع بها إلى أقصى درجة، رياضيًا وعاطفيًا. أريد أن أعيش اللحظة وأستغلها بالكامل".