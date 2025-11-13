لابورتا يؤكد: نعمل على إنشاء تمثال لميسي في كامب نو

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، استمرار العلاقة القوية التي تربط النادي بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تعمل حاليًا على تشييد تمثال تكريمي له داخل ملعب كامب نو، تقديرًا لمسيرته التاريخية مع الفريق.

زيارة ميسي للكامب نو

وجاءت تصريحات لابورتا بعد الزيارة التي قام بها ليونيل ميسي لأعمال التجديد الجارية في ملعب الكامب نو، وهي الخطوة التي أسعدت جماهير برشلونة، وأعادت إلى الأذهان ذكريات النجم الأرجنتيني الذي قاد الفريق لعصر ذهبي من البطولات والإنجازات.

تصريحات لابورتا

قال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"سيظل ميسي مرتبطًا ببرشلونة دائمًا، إنه جزء من هوية هذا النادي".

وأضاف:"ميسي يعلم أن أبواب برشلونة مفتوحة له دائمًا، نحن نكن له احترامًا كبيرًا، وهو يستحق أفضل تكريم يمكن أن يقدمه له النادي".

وتابع رئيس برشلونة حديثه قائلاً:"يجب أن يكون لميسي تمثال في كامب نو مثل الأسطورتين كرويف وكوبالا، لقد ناقشنا الأمر في اجتماع مجلس الإدارة ونعمل على تنفيذه، وبالطبع ننتظر موافقة عائلته، فجماهير برشلونة كلها ترغب في ذلك".

ميسي يعلق على زيارته

من جانبه، أثار ليونيل ميسي الجدل مؤخرًا بعد نشره صورًا من زيارته لمعلب كامب نو عبر حساباته الرسمية، حيث قال:أتطلع بشدة للعودة إلى برشلونة ورؤية الملعب بعد اكتماله، سيكون من الغريب رؤيته بعد كل هذه السنوات، لكنه سيكون مثيرًا لإحياء كل تلك الذكريات".

تكريم مستحق للأسطورة

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة نادي برشلونة لتكريم رموزه التاريخيين، حيث يُنتظر أن يصبح تمثال ميسي أحد أبرز المعالم الرمزية في ملعب كامب نو الجديد، إلى جانب تماثيل أساطير النادي السابقين يوهان كرويف ولاديسلاو كوبالا، تأكيدًا على المكانة الخاصة التي يحتلها ميسي في تاريخ النادي الكتالوني.

