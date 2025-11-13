تشافي يكشف عن الخطأ الذي كلفه إقالته من تدريب برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، عن الخطأ الذي كلفه إقالته من تدريب البلوجرانا.

وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية" كان خطئي هو الحفاظ على تلك المعايير العالية لمدة عام واحد فقط، عقب وصولي حتى توجنا بالدوري الإسباني وكأس السوبر".

وأضاف: "لقد انخفضت المعايير ولم يعد اللاعبون يتمتعون بنفس الدوافع".

ويعتقد المدرب البالغ من العمر 45 عامًا أن خفض سقف التوقعات بعد الفوز بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني أدى إلى إقالته في نهاية المطاف مع برشلونة.

وأشار: "لقد خفضت سقف توقعاتي، ولم يعد اللاعبون يتمتعون بنفس الروح والاحترام والجهد، واستمر انخفاض مستوى التوقعات حتى موسمي الأخير، حيث لم نفز بأي شيء".

وأوضح تشافي هيرنانديز أنه يريد مواصلة مسيرته التدريبية، مضيفًا: “لقد تعلمت الكثير من هذا، كان علي أن أكون ناقدًا لذاتي”.

وحول مستوى لامين يامال، أجاب: “أشعر بفخر كبير بما يقدمه لامين يامال وبمنحه فرصة الظهور لأول مرة، لقد رأيته مستعدًا تمامًا رغم أنه في الخامسة عشرة من عمره”.