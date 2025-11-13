قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
الرئيس السيسي: الشباب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أول تعليق من السودان على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي
استبعاد القوة الضاربة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لـ مباراة أوزبكستان
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميكاتو الشتوي
مليون ونصف فقط .. تعرّف على معاناة مدافع الزمالك المالية
«أبوالغيط» يُوجّه رسالة لمؤسسات «الوثائق العربية»: الحفاظ على التراث مسئولية قومية ودرع لحماية الهوية
قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية
موعد مباراة منتخب مصر وأوزباكستان الودية
صحة غزة: إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 260
خطوة بخطوة.. كيفية حجز كشف التأمين الصحي بسهولة؟
رياضة

مليون ونصف فقط .. تعرّف على معاناة مدافع الزمالك المالية

منتصر الرفاعي

أبدى حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استياءه من تجاهل إدارة النادي لمطالبته بتعديل عقده، رغم أن راتبه يُعد من الأقل بين زملائه، وفقًا لما أكده مقربون منه.

وكشف مصدر مقرب أن عبد المجيد لم يعقد أي اجتماع مع مسئولي الزمالك منذ شهر رمضان الماضي، وتحديدًا منذ آخر جلسة جمعته مع لجنة التخطيط السابقة برئاسة حسين لبيب وعضوية أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام وعمرو الجنايني، والتي ناقشت تعديل عقده دون أن يتم اتخاذ أي خطوات فعلية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لم يحصل حتى الآن على مقدم عقد الموسم الماضي، ويعتمد حاليًا على المكافآت التي يحصل عليها من الزمالك ومنتخب مصر. وأضاف أن عقده الحالي لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون جنيه، وهو مبلغ متواضع مقارنة بما يقدمه داخل الملعب، خاصة في ظل التزامات شخصية قبل الزواج ورغبته في تحسين وضعه المالي مثل زملائه بالفريق.

وأكد المصدر أن عبد المجيد فوجئ باستبعاده من التشكيل الأساسي في مباراة السوبر أمام بيراميدز، وعندما استفسر عن السبب، تلقى ردًا مفاجئًا من المدير الفني أحمد عبد الرؤوف: "مش عايز أبوّظ غرفة الملابس"، وهو ما أثار استغراب اللاعب والمقربين منه.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب تلقى عرضًا رسميًا للرحيل، إلا أن إدارة الزمالك رفضت الصفقة، مشيرًا إلى أن عبد المجيد متمسك بالبقاء في القلعة البيضاء حتى نهاية عقده ولن يغادر إلا بموافقة النادي.

