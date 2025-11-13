مليون ونصف فقط .. تعرّف على معاناة مدافع الزمالك المالية

أبدى حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استياءه من تجاهل إدارة النادي لمطالبته بتعديل عقده، رغم أن راتبه يُعد من الأقل بين زملائه، وفقًا لما أكده مقربون منه.

وكشف مصدر مقرب أن عبد المجيد لم يعقد أي اجتماع مع مسئولي الزمالك منذ شهر رمضان الماضي، وتحديدًا منذ آخر جلسة جمعته مع لجنة التخطيط السابقة برئاسة حسين لبيب وعضوية أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام وعمرو الجنايني، والتي ناقشت تعديل عقده دون أن يتم اتخاذ أي خطوات فعلية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لم يحصل حتى الآن على مقدم عقد الموسم الماضي، ويعتمد حاليًا على المكافآت التي يحصل عليها من الزمالك ومنتخب مصر. وأضاف أن عقده الحالي لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون جنيه، وهو مبلغ متواضع مقارنة بما يقدمه داخل الملعب، خاصة في ظل التزامات شخصية قبل الزواج ورغبته في تحسين وضعه المالي مثل زملائه بالفريق.

وأكد المصدر أن عبد المجيد فوجئ باستبعاده من التشكيل الأساسي في مباراة السوبر أمام بيراميدز، وعندما استفسر عن السبب، تلقى ردًا مفاجئًا من المدير الفني أحمد عبد الرؤوف: "مش عايز أبوّظ غرفة الملابس"، وهو ما أثار استغراب اللاعب والمقربين منه.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب تلقى عرضًا رسميًا للرحيل، إلا أن إدارة الزمالك رفضت الصفقة، مشيرًا إلى أن عبد المجيد متمسك بالبقاء في القلعة البيضاء حتى نهاية عقده ولن يغادر إلا بموافقة النادي.