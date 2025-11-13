تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميكاتو الشتوي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تفاصيل صفقات النادي الأهلي في الميكاتو الشتوي خلال فترة انتقالات اللاعبين فى شهر يناير القادم.



قال أحمد حسن عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: مصدر في الأهلي: سيد عبدالحفيظ دخل في مفاوضات رسمية مع البنك الأهلي لضم محمود الجزار وأسامة فيصل.



ومن جانبه، كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات انضمام اللاعب الفلسطيني حامد حمدان نجم وسط فريق بتروجت لفريق الزمالك والأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر اثير " أون سبورت إف إم" إن الأهلي وضع حامد حمدان ضمن دائرة اهتماماته للتعاقد معه في يناير المقبل، إلا أن المفاوضات لم تدخل بعد في الإطار الرسمي.



وأضاف قائلا “تحدثنا مع محمد أيمن، عضو مجلس إدارة نادي بتروجت، وأكد أن الأهلي لم يتواصل رسميًا حتى الآن لكن بعض الوكلاء استفسروا عن موقف اللاعب من الانتقال”.



وتابع أنه حتي الآن الزمالك هو الأقرب لضم حامد حمدان.



وتابع “الاتفاق مع الزمالك خلال الفترة الماضية كان اتفاق جنتلمان فقط، اللاعب لم يوقع عقودًا رسمية حتى الآن، وبتروجت لا يمانع إتمام الصفقة ولكن مع تعديل نظام السداد المتفق عليه، لأن النادي في حاجة إلى سيولة مالية”.



واختتم شوبير أن بتروجت سيمنح الأولوية للزمالك إذا ساوى العرض المالي المقدم من أي نادٍ آخر.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة البلجيكي ييس توروب توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك للمرة السادسة عشر في تاريخه.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الدانماركي ييس توروب على غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يقوده فنيا أحمد عبد الرؤوف بهدفين نظيفين فى نهائي كأس السوبر المصري.