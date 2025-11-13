رحيل ببلاش وخسائر بالملايين.. حكايات تفريط الزمالك في 4 نجوم سوبر لـ الأهلي

على مدار تاريخ نادي الزمالك مر بالعديد من العثرات والإخفاقات خاصة فى التفريط فى نجوم من نوعية السوبر ورحيلهم إلي الغريم التقليدي النادي الأهلي.



البداية مع محمود عبدالمنعم كهربا الذي تساهل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فى الحصول على الغرامة المالية بالعملة الصعبة الخاصة بانتقاله إلي نادي أفيش البرتغالي ثم إلي النادي الأهلي.



فيما رحل المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الأهلي الحالي عن صفوف الزمالك إلي الدوري القطري وعقب فسخ عقده مع نادي الريان فشلت إدارة الزمالك فى إستعادته ليحط الترحال فى قلعة النادي الأهلي.



كما فرط نادي الزمالك في خدمات أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي الحالي وجاء رحيله بشكل مجاني رغم ورود عروض من الدوري السعودي بلغت 6 مليون دولار ليرحل إلي القلعة الحمراء.



حكاية رحيل كهربا وغرامة الزمالك

رحل محمود عبدالمنعم كهربا عن صفوف نادي الزمالك عام 2019 وانتقل إلى أفيش البرتغالي قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي في 2019 بداعى أن عقده مع الفريق قد انتهى ، فاتخذ مسئولى الفريق الابيض اجراءات مقاضاة اللاعب بداعي أن عقده مازال مستمرًا مع الفريق.



وبعدها نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، صورة من الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضة "كاس" في لوزان بسويسرا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره 2 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، حكماً نهائياً غير قابل للطعن .





قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"شهر اغسطس من عام 2020 تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بالتضامن من نادي ديبورتيفو أفيش البرتغالي مليوني دولار مع عدم إيقاف اللاعب مؤكدين سلامة موقف الأهلي بالتعاقد معه في ذلك الوقت.





أيدت المحكمة الرياضية كاس فى سويسرا حكم لصالح نادى الزمالك ، بتوقيع غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ، تبلغ 2 مليون دولار بجانب 5% فائدة على المبلغ ، بدءا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملا .





وفي شهر فبراير الماضي، أعلن الزمالك عبر حساباته الرسمية، استلامه قيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق في حسابه الرسمي، والتي تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار.





حرر نادي الزمالك، محضرا رسميا ضد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي، لاتهامه بتحرير شيك دون رصيد لصالح النادي في تنفيذ حكم المحكمة الدولية بتغريم الاعب لصالح الأول.





واتهم الزمالك، لاعب الأهلي كهربا، بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين و564 ألف جنيه مصري، وبعرضه على البنك الأهلي لقي الشيك الرفض لعدم وجود رصيد كافٍ، ليحرر محضراً على الفور.



رحيل زيزو ببلاش عن الزمالك

رحل احمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي الحالي عن صفوف نادي الزمالك بشكل مجاني بعد تباطؤ مجلس إدارة القلعة البيضاء فى بيع اللاعب بملايين الدولارات والإستفادة من وراءه.



وتلقى اللاعب أحمد سيد زيزو عروضًا من ناديي الشباب ونيوم السعوديين حيث كان عرض الشباب بقيمة 6 ملايين دولار تدفع على ثلاث دفعات، وعرض نيوم بقيمة 5.5 مليون دولار بالإضافة إلى مكافآت أخرى.



هذه العروض لم تسفر عن انتقال، مما أدى إلى انتقاله لاحقًا إلى النادي الأهلي بعد نهاية عقده مع الزمالك.





وجاء عرض نادي الشباب السعودي لـ ضم زيزو من الزمالك نظير 6 ملايين دولار. على أن يتم السداد على 3 أقساط بقيمة 2 مليون دولار لكل قسط، وتُستكمل في ديسمبر 2024 إضافة إلي بنود إضافية حيث تعهد النادي السعودي بدفع 20% من قيمة إعادة البيع المستقبلية و10% من حقوق الرعاية خلال فترة العقد.





فيما جاء عرض نادي نيوم السعودي لضم أحمد سيد زيزو من الزمالك نظير 5.5 مليون دولار بالإضافة إلى مكافآت أخرى ويتم سداد دفعة أولى بقيمة 3.5 مليون دولار خلال سبعة أيام من توقيع الإتفاق بخلاف تكاليف إضافية ويتم خلالها دفع 20% من حقوق الرعاية خلال فترة العقد.





في البداية دخل زيزو في مفاوضات مع نادي الشباب السعودي

وبعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك انتقل إلى النادي الأهلي مما جعل عروض الأندية السعودية غير ذات صلة في هذا الوقت.



فشل عودة بنشرقي لـ الزمالك

غادر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ، القاهرة عام 2022 عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك ومشاركته في مباراة نهائي كأس مصر التي أقيمت أمام الأهلي.



وأعلن المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك رحيله رسميا عن القلعة البيضاء بعدما توج ببطولة كأس مصر علي حساب الأهلي، وكتب بن شرقي عبر حسابه الشخصي علي انستجرام: شكر الزمالك.. شكرا إدارة الزمالك.. شكرا لاعبى الزمالك.. شكرا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم.. شكرا كثيرا جمهور الزمالك.



ورحل المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك السابق إلي فريق الريان القطري وفي مطلع عام 2025 أعلن نادي الريان القطري فسخ تعاقده مع اللاعب.





ودخل نادي الزمالك فى مفاوضات مع أشرف بن شرقي تمهيدا لعودته مجددا نظير 600 أو 700 ألف دولار ما جعل الاعب يرفض عرض القلعة البيضاء.





وطلب أشرف بن شرقي مليون و200 ألف دولار كى يتسني له العودة مجددا إلي نادي الزمالك لكن الصفقة فشلت بسبب عدم وجود سيولة مالية فى خزينة القلعة البيضاء.





فى مطلع عام 2025 أعلن النادي الأهلي ضم المغربي أشرف بن شرقي عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر.



رحيل إمام عاشور عن الزمالك

أعلن مطلع عام 2023 إمام عاشور نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رحيله عن صفوف الفريق لخوض تجربة احترافية في ميتلاند الدنماركى.



وقال إمام عاشور عبر شاشة قناة الزمالك: «لم أكن أرغب في الرحيل عن الزمالك، هو بيتي والنادي الذي تألقت داخل صفوفه، ولكنها فرصة لطموح الاحتراف».



وأوضح إمام عاشور في حديث له مباشر مع مرتضى منصور رئيس النادي عبر قناة الزمالك: «لدي طموح في الاحتراف وخوض التجربة والتألق في أوروبا».





وشدد رئيس نادي الزمالك آنذاك المستشار مرتضي منصور على أن عرض نادي ميتلاند الدنماركي يبلغ 105 ملايين جنيه.





في 18 يوليو 2023، أعلن النادى الأهلى تعاقده رسميًا مع إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتيلاند الدنماركى دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.وخاض إمام عاشور البالغ من العمر 27 عامًا، 7 مباريات مع الفريق الدنماركي، سجل خلالها هدفين، قبل أن يتلقى إصابة كبيرة أبعدته عن المباريات.