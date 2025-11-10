الزمالك في قبضة الفيفا| إيقاف قيد وغرامات مالية.. ماذا يحدث؟

تلقى نادي الزمالك خلال الساعات الماضية إخطارًا جديدًا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإيقاف القيد للمرة الخامسة خلال الفترة الماضية.

إيقاف القيد هذه المرة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب مستحقات التونسي فرجاني ساسي في وقت سابق.

سبق وتعرض نادي الزمالك لإيقاف قيد بسبب 4 قضايا وكانت بسبب جوزيه جوميز ومساعديه.

التونسي فرجاني ساسى حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد الزمالك بايقاف القيد بسبب 880 ألف دولار.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن مؤخرا عن قضية رابعة تمنع نادي الزمالك من قيد الصفقات الجديدة.

إيقاف قيد نادي الزمالك بقرار من الفيفا جاء بسبب 3 قضايا رفعها مساعدي المدير الفني السابق البرتغالي جوزيه جوميز.

وتتراوح مستحقات المساعدين ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد علي أن يتم رفع الإيقاف عن الزمالك فور دفع المستحقات للمساعدين، وهو ما ينطبق أيضا على القضية الرابعة.

وتعرض في وقت سابق نادي الزمالك لإيقاف قيد خلال الساعات الماضية بسبب مستحقات مساعدي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق وكذلك مستحقات جوزيه جوميز.

ويواجه الزمالك قضايا عديدة تهدد بإيقاف قيد الزمالك جاءت علي النحو التالي:

السويسري جروس ومساعديه

البنيني سامسون أكينيولا

السنغالي إبراهيما نداي

التونسي فرجاني ساسي

البولندي كونراد ميشالاك

مستحقات محمد أشرف روقا

نادي أيك السويدي المنتقل منه عمر فرج

نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي المنتقل منه شيكو بانزا

نادي أوليكساندريا الأوكراني المنتقل منه خوان بيزيرا

نادي اتحاد طنجة المغربي المنتقل منه عبد الحميد معالي

نادي نهضة الزمامرة المنتقل منه صلاح الدين مصدق

البرتغالي جوزيه جوميز

مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف خسارة أمام نظيره فريق الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة نهائي كأس السوبر المصري ليتوج المارد الأحمر تحت قيادة الدانماركي ييس توروب باللقب للمرة السادسة عشر في تاريخه.