الزمالك يستثمر التوقف لتجهيز المرحلة القادمة.. ودونجا على رأس الأولويات

يستعد نادي الزمالك لاستغلال فترة توقف الدوري العام الحالية، عقب انتهاء بطولة السوبر المصري المقامة في الإمارات، وانتهت مساء الأحد بمواجهة الأهلي، من أجل إعادة ترتيب عدد من الملفات المهمة داخل القلعة البيضاء.

وعادت بعثة الفريق إلى القاهرة عقب انتهاء البطولة، على أن يحصل اللاعبون على راحة قصيرة قبل استئناف التدريبات الجماعية استعدادا للمرحلة المقبلة من الموسم.

ووفقًا لمصادر داخل النادي، يعتزم مسئولو الزمالك استغلال هذه الفترة في حسم عدة ملفات إدارية وفنية، يأتي في مقدمتها تجديد عقد لاعب الوسط نبيل عماد "دونجا"، إلى جانب متابعة ملف المدير الفني المنتظر وملفات اللاعبين المعارين.

وينتهي عقد نبيل عماد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ما دفع إدارة النادي إلى فتح باب المفاوضات معه لتمديد تعاقده، بعد الأداء المميز الذي قدمه مؤخرًا وثبات مستواه في المباريات الأخيرة، ما جعله أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

ومنحت الإدارة اللاعب مهلة منذ بداية الموسم وحتى انتقالات يناير المقبلة لتقييم أدائه، قبل أن تحسم موقفها بالاتجاه نحو تجديد عقده والإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

وتركز إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة على الحفاظ على استقرار القوام الأساسي للفريق، من خلال تجديد عقود اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، لتفادي تكرار أزمات الرحيل المجاني التي عانى منها النادي في المواسم الماضية.

وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة جديدة يتبناها مجلس الإدارة تهدف إلى فرض الاستقرار الإداري والفني وإعادة بناء الفريق بصورة تدريجية استعدادًا للمرحلة القادمة من المنافسات المحلية والقارية.