نادر السيد يطالب بالإبقاء على أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك

طالب نادر السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق، بضرورة استمرار أحمد عبد الرؤوف في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدًا أنه بدأ مشروعًا فنيًا واعدًا يستحق الدعم والاستمرارية.

وأوضح نادر السيد أن عبد الرؤوف أطلق مشروعًا فنيًا مميزًا مع الزمالك، ويجب أن يحصل على الوقت الكافي لاستكماله دون التعرض لضغوط الإقالة السريعة، مشيرًا إلى أن كثرة تغيير الأجهزة الفنية في الفترات الأخيرة أثرت سلبًا على أداء اللاعبين وعلى هوية الفريق داخل الملعب.

وأضاف نجم الزمالك الأسبق أن عبد الرؤوف أثبت خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها المسئولية أنه يمتلك فكرًا تدريبيًا مميزًا ورؤية واضحة، مما يؤهله لقيادة مشروع طويل الأمد، داعيًا مجلس الإدارة والجماهير إلى تقديم الدعم الكامل له.

وأعرب نادر السيد عن استغرابه من توظيف اللاعب أحمد شريف في مركز الجناح بدلاً من مركزه الأصلي كمهاجم صريح، معتبرًا أن هذا القرار قلل من فعاليته الهجومية، وأثر على قدرته في استغلال الفرص أمام مرمى المنافس.

وأكد أن توظيف اللاعبين في غير مراكزهم الطبيعية يحد من قدراتهم الفنية ويؤثر سلبًا على الأداء العام للفريق.