لأول مرة.. ريال مدريد يدرس فتح باب الاستثمار الخارجي

يعقد ريال مدريد الاجتماع السنوي لأعضائه يوم الأحد، وسط توقعات متزايدة بأن يقرر النادي الإسباني لكرة القدم السماح لمستثمرين جدد بالاستحواذ على حصة تصل إلى 10%، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، يعتزم السماح لمستثمرين خارجيين بالانضمام إلى حوالي 100 ألف عضو يملكون ريال مدريد. وقال مصدران لرويترز إن مثل هذه الخطة قيد الدراسة.

ومثل برشلونة وأتلتيك بلباو وأوساسونا، يتبع ريال مدريد نظام العضوية. يتم اختيار حوالي 2000 من أعضاء النادي كمندوبين في الاجتماع السنوي، حيث يمكنهم انتخاب رئيس النادي، ومراجعة حساباته السنوية، والتصويت على تعديل نظامه الأساسي.

ومن المتوقع أن تأتي مبادرة لفتح باب الملكية أمام مستثمرين خارجيين في أعقاب صفقة أبرمها صندوق أبولو الأمريكي هذا الشهر ليصبح المساهم الأكبر في أتلتيكو مدريد، غريم ريال مدريد، في أحدث مشروع لشركات الاستثمار الخاص في كرة القدم، مدفوعةً بتدفقات الإيرادات المستقرة والقابلة للتنبؤ من هذه الرياضة.

ريال مدريد هو النادي الوحيد في عالم كرة القدم الذي حقق إيرادات تجاوزت مليار يورو (1.2 مليار دولار)، وفقًا لشركة ديلويت.

لكن بيريز حذّر من أن نموذج العضوية يعيقه، خاصةً عند المنافسة في سوق الانتقالات ضد أندية أوروبية منافسة مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي، المملوكة لشركات استثمار خاصة أو مليارديرات أو دول غنية بالنفط.

قاد ريال مدريد الجهود الرامية إلى إنشاء دوري السوبر الأوروبي، حيث جادل بيريز بأنه سيكون وسيلةً للنادي للحفاظ على قدرته التنافسية.

في اجتماع الجمعية العمومية العام الماضي، طرح بيريز فكرة إجراء استفتاء على إعادة تنظيم هيكل ملكية النادي من شأنه "حمايتنا من التهديدات التي نواجهها" - مع التأكيد على أن النادي سيظل مملوكًا لأعضائه.

بموجب النظام الأساسي لريال مدريد، يتعين على النادي عقد اجتماع استثنائي لتغيير النظام الأساسي وهيكله. لدى ريال مدريد بالفعل صفقات قائمة مع شركات استثمار خاصة أمريكية في محاولة لمواكبة التطورات.