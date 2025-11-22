محمود عصام: مؤتمر برشلونة خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الأزرق

أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر لأعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة COP24 تمثل تأكيدا جديدا على دورها الريادي في قيادة العمل المناخي وحماية البيئة البحرية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين 22 دولة مشاركة.

وأوضح في تصريحات خاصة أن المؤتمر سيسلط الضوء على مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام باعتباره محركا رئيسيا للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وموفر للموارد، مؤكدا أن النتائج المنتظرة من المؤتمر – وفي مقدمتها اعتماد إعلان القاهرة الوزاري – ستسهم في وضع خريطة طريق واضحة لحماية البحر المتوسط من التلوث وتعزيز التنمية الساحلية المستدامة.

وأضاف عصام أن الأبعاد الاقتصادية للمؤتمر لا تقل أهمية عن الجوانب البيئية، حيث يفتح الباب أمام تعزيز الاستثمارات في السياحة البحرية والبيئية، ودعم الابتكار في إدارة الموارد الطبيعية، ما يخلق فرصًا جديدة للنمو ويوفر وظائف للشباب في دول المتوسط.

وشدد على أن مصر، من خلال استضافة هذا الحدث الدولي الكبير، تواصل دورها في توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية، وترسيخ حق الشعوب في بيئة نظيفة آمنة تحفظ الموارد للأجيال القادمة.