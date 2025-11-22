قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مودرن سبورت يتعادل سلبياً مع البنك الأهلي بالدوري
مصطفى حسني للطفل علي: شكلك ولبسك حلو وتسلم اللي ربتك.. فيديو
نشأت الديهي بعد تجول نتنياهو بحرية داخل الجنوب السوري: أين أحمد الشرع؟
دقيقة ونادرة.. أطباء التأمين الصحي ببني سويف يصنعون معجزة طبية
طه عبد الوهاب لمتسابق أكثر من المقامات: لا نتسابق في مغنى وإنما في إظهار معنى
الديهي يكشف تفاصيل استيلاء منظمات إخوانية على نصف مليار دولار من تبرعات غزة
متحدث التعليم يكشف عن أول إجراء رسمي في جريمة المدرسة الدولية الأخلاقية
والدة ضحية تحرش المدرسة الدولية: مستحيل أتخيل بنتي بتمر بمحنة زي دي
الدردير يعلق على عودة إمام عاشور للملاعب
أسعار السجائر اليوم 22 نوفمبر 2025 .. المحلي والمستورد والتبغ المسخن
حسن المستكاوي يعلق على فوز الأهلي: بداية قوية وأداء جيد
الزمالك يعلن قائمته لمواجهة زيسكو في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود عصام: مؤتمر برشلونة خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الأزرق

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام
محمد الشعراوي

أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر لأعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة COP24 تمثل تأكيدا جديدا على دورها الريادي في قيادة العمل المناخي وحماية البيئة البحرية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين 22 دولة مشاركة.

وأوضح في تصريحات خاصة أن المؤتمر سيسلط الضوء على مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام باعتباره محركا رئيسيا للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وموفر للموارد، مؤكدا أن النتائج المنتظرة من المؤتمر – وفي مقدمتها اعتماد إعلان القاهرة الوزاري – ستسهم في وضع خريطة طريق واضحة لحماية البحر المتوسط من التلوث وتعزيز التنمية الساحلية المستدامة.

وأضاف عصام أن الأبعاد الاقتصادية للمؤتمر لا تقل أهمية عن الجوانب البيئية، حيث يفتح الباب أمام تعزيز الاستثمارات في السياحة البحرية والبيئية، ودعم الابتكار في إدارة الموارد الطبيعية، ما يخلق فرصًا جديدة للنمو ويوفر وظائف للشباب في دول المتوسط.

وشدد  على أن مصر، من خلال استضافة هذا الحدث الدولي الكبير، تواصل دورها في توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية، وترسيخ حق الشعوب في بيئة نظيفة آمنة تحفظ الموارد للأجيال القادمة.

محمود عصام مجلس النواب اتفاقية برشلونة COP24 COP24 الاقتصاد الأزرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

حالة الطقس

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تقلبات سريعة ومفاجئة في حالة الطقس

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

حالة الطقس

الأرصاد تصدر بيانا لتحذّر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية

كلب مسعور

ارتفاع عدد المصابين.. كلب مسعور يعقر 20 شخصا بمركز البداري في أسيوط

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

ترشيحاتنا

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التنسيقية ترصد انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى العالم

النائب محمود عصام

محمود عصام: مؤتمر برشلونة خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الأزرق

حنان وجدي

حنان وجدي: استضافة مصر لمؤتمر برشلونة يؤكد ريادتها في قيادة الجهود الإقليمية لحماية البيئة

بالصور

حاجات ماتخطرش على بالك .. القائمة الكاملة لأسباب تنميل الأطراف

تنميل الأطراف
تنميل الأطراف
تنميل الأطراف

أزهر الشرقية يشهد انتخابات تشكيل مجلس الآباء الجديد وسامي أبوجريشة عضواً

أزهر الشرقية
أزهر الشرقية
أزهر الشرقية

رامي صبري يشعل حفلاً كامل العدد بالقاهرة الجديدة

رامي صبري
رامي صبري
رامي صبري

9 مشاكل يعالجها تناول القرنفل يوميا .. اكتشفها

القرنفل
القرنفل
القرنفل

فيديو

أحمد مجدى

أحمد مجدى: فيلم بنات الباشا له رؤية فنية تخصني | خاص

حقيقة خلع سلمي عبدالعظيم الحجاب

قلعت الحجاب.. سلمي عبد العظيم تفاجئ جمهورها بإطلالة غير متوقعة

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد