جهاز مدينة الشروق يواصل حملاته الميدانية لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي

واصل جهاز مدينة الشروق تنفيذ حملاته التفتيشية لضبط مخالفات شغل وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطبيق القواعد المنظمة وضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها. تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندس بسام محمد فاضل، رئيس جهاز المدينة، بشأن المتابعة الدورية لحالة إشغال الوحدات والتأكد من الالتزام الكامل بشروط التخصيص.

رصد حالات شغل لوحدات بواسطة غير المالكين

وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة المختصة وإدارة الأمن قامت بالمرور على عدد من الوحدات السكنية، حيث أسفرت أعمال الفحص عن رصد حالات شغل لوحدات بواسطة غير المالكين، وهو ما يعد مخالفة صريحة لشروط وضوابط الإسكان الاجتماعي.

تم تحرير محاضر ضبط للمخالفات التي تم اكتشافها خلال أعمال المرور بدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوحدات المخالفة طبقًا للضوابط المعمول بها.

وأكد المهندس بسام محمد فاضل استمرار تنفيذ الحملات الميدانية بصورة دورية لضمان الحفاظ على النظام والالتزام بالقواعد، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين المستفيدين من المشروع.



