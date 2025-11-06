قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

دراسة حديثة تعيد الجدل حول بدائل السكر

بدائل السكر
بدائل السكر
هاجر هانئ

بدائل السكر حلوة المذاق، لكنها خالية من السكر. تحتوي على سعرات حرارية أقل من السكر، وبعضها خالٍ تمامًا. غالبًا ما تحتوي الأطعمة التي تحمل علامات "خالية من السكر" أو "كيتو" أو "منخفضة الكربوهيدرات" أو "دايت" على بدائل للسكر، والتي تنقسم إلى ثلاث فئات: المُحليات الصناعية، والكحوليات السكرية، والمُحليات الجديدة.


في السنوات الأخيرة، ازداد استخدام بدائل السكر في الأطعمة فائقة المعالجة . وفي الوقت نفسه، ظهرت بيانات جديدة تُشكك في افتراض أن هذه المُحليات "صحية" تمامًا.


تشمل هذه الفئة المُحليات الطبيعية غير المُحلاة بالسكر، مثل جليكوسيدات ستيفيول، والمُحليات الصناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز. يُنصح مرضى السكري منذ فترة طويلة باستخدام هذه المُحليات بدلاً من السكروز، أو سكر المائدة، لأنها لا تُسبب ارتفاعًا في سكر الدم، مما قد يزيد من خطر تلف العينين والكلى والأوعية الدموية والقلب.


لكن تشير الأدلة المتزايدة إلى أن الاستخدام طويل الأمد للمشروبات الغذائية والمحليات غير السكرية قد يُضعف قدرتنا على تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، من بين مخاوف أخرى. في الواقع، أوصت منظمة الصحة العالمية عام ٢٠٢٣ بتجنب استخدام المحليات غير السكرية لإنقاص الوزن، مشيرةً إلى زيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى أمراض القلب والوفاة المبكرة.


ماذا يقول العلم عن بدائل السكر


إحدى الدراسات التي حللها علماء بارزون هي دراسة كارديا ، التي شملت حوالي 5000 بالغ سليم غير مصاب بالسكري، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، خلال منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من أربع مدن أمريكية. وجدت الدراسة أنه على المدى الطويل، ارتبطت المشروبات الغازية وبدائل السكر مثل الأسبارتام والسكرين بزيادة تناول كتلة الجسم ومحيط الخصر - وهو مؤشر مُدرَس جيدًا لمقاومة الأنسولين - على مدار 25 عامًا من المتابعة.


أجرى ملخصٌ قُدِّم في اجتماع الجمعية الأمريكية للتغذية في مايو تحليلًا آخر لمجموعة CARDIA، وأظهر أن الأشخاص الذين يتناولون أعلى كمية من المشروبات الغازية الدايت كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 129% مقارنةً بمن يستهلكونها أقل - حتى بعد تعديل العوامل المؤثرة المحتملة مثل ممارسة الرياضة والسمنة وجوانب أخرى تتعلق بجودة النظام الغذائي. للتوضيح، لا تُثبت هذه التحليلات علاقة سببية، لكن الأنماط تُثير القلق.

ما يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام فقط

ما هو بديل السكر الأكثر صحة؟


تشير البيانات الناشئة إلى أن بدائل السكر ليست كلها متساوية ، وأننا ما زلنا بحاجة إلى فهم بعض البيانات المتضاربة. إليك ما يجب معرفته عن بعض النسخ الشائعة:

الأسبارتام: هذا هو المُحلي الصناعي الموجود في العديد من المشروبات الغازية الخالية من السكر، وهو مصنف على أنه مادة مسرطنة محتملة للإنسان من قبل منظمة الصحة العالمية - على الرغم من أن البيانات كانت متباينة إلى حد ما.


السكرالوز: يوجد السكرالوز أيضًا في العديد من الأطعمة المعبأة الخالية من السكر. وقد وُجد أنه يزيد من تدفق الدم إلى منطقة ما تحت المهاد ، وهي منطقة في الدماغ تُساعد على التحكم في الشهية. بالمقارنة مع سكر المائدة، يُمكن للسكرالوز أن يزيد الشعور الفوري بالجوع. وقد دفع هذا بعض العلماء إلى افتراض أن تناول السكرالوز قد يؤدي إلى زيادة إجمالية في استهلاك السعرات الحرارية. (في المقابل، ثبت أن تقييد السعرات الحرارية يُحسّن حساسية الأنسولين ). ومع ذلك، لا تتوافق جميع الدراسات تمامًا. ففي تحليل CARDIA الأخير، لم يجد الباحثون أن تناول السكرالوز يُؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
السكرين والستيفيا: وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Cell أن العديد من المُحليات غير السكرية - بما في ذلك السكرين والسكرالوز والأسبارتام والستيفيا - تُسبب خللًا في ميكروبيوم أجسام البالغين الأصحاء الذين لم يتناولوها. كما وجدت الدراسة أن السكرالوز والسكرين تحديدًا يُسببان تدهورًا في تحمل الجلوكوز.

المصدر: washingtonpost
 

السكر بدائل السكر المُحليات تلف العينين الأوعية الدموية

