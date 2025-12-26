قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد
الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو
ظهور لافت للقاء الخميسي عبر إنستجرام
إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم
الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرودة لنهاية ديسمبر وأمطار تلطف الكريسماس
انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالأوقاف والأزهر بـ القوصية غرب في أسيوط
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

نقل الجامع الأزهر بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة 6 رجب لعام 1447 هـ، الموافق 2025/12/26 م ، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وتلا قرآن الجمعة القارئ الشيخ  عادل محمود، القارئ وإمام القبلة بالجامع الأزهر.، ويُلقي خطبة الجمعة: أ.د/ إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.

والخطبة تحت عنوان: (القلب السليم).

صلاة الجمعة

ورد عنها أن الله تعالى قد خص يوم الجمعة ببعض الأحكام والآداب ففرض فيه صلاة الجمعة، وقد حض النبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الجمعة ورغب فيها وحذر من تركها والتخلف عنها ، مذكرًا المصلين بآداب يوم الجمعة، ومن آدابها التبكير إليها والغسل والتطيب، والإكثار من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقراءة سورة الكهف.

وقال - صلى الله عليه وسلم - : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يُصلي ما كُتب له ثم يُنصت إذا تكلم الإمام إلا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " .


أفضل أعمال يوم الجمعة

ورد عن أفضل أعمال يوم الجمعة أو ما يعرف مستحبات يوم الجمعة التي أوصى بها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-لاغتنام عظيم فضل يوم الجمعة، حيث إن أعمال يوم الجمعة تكون سببًا في أن يغفر الله تعالى بها ذنوب الأسبوع.

 ويعد الحرص على أعمال يوم الجمعة من مكفرات الذنوب الأسبوعية أي تغفر الذنوب من الجمعة إلى الجمعة، ومن هنا ينبغي معرفة أعمال يوم الجمعة والحرص عليها امتثالًا لسُنة النبي –صلى الله عليه وسلم-فمنها أيضًا:

1. قراءة سورة الكهف في ليلته أو في نهاره، ومن قرأها أنار الله له ما بين الجمعتين.

2. قراءة سورة المنافقين أو الجمعة، أو الأعلى، أو الغاشية، أو ما تيسّر منهما أثناء الصلاة كما كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

3. قراءة كل من سورة الدخان، ويس في الليل، فمن فعل ذلك غفر الله له ذنبه.

4. الإكثار من الصلاة على النبي -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-.

5. التبكير في الخروج إلى صلاة الجمعة، فكلّما بكّر المسلم في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة بقصد أداء الصلاة، تضاعف أجره.

6. قراءة سورة الكافرون، وسورة الإخلاص في صلاة المغرب.

7. الاغتسال، وتقليم الأظافر، والتطيب، ولبس أفضل الثياب.

8. الإكثار من الدعاء، سواء بالأدعية المأثورة من القرآن والسنة، أو بأي دعاء آخر مع الإكثار من الحمد، والتهليل، والتسبيح والابتهال، وإجلال الله عزّ وجل، والصلاة على نبيه الكريم.

 

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

الزمالك

تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

احمد عادل عبد المنعم

الاتحاد يسعى لاستعارة لاعب الأهلي.. وقرار من الإسماعيلي بشأن أحمد عادل عبدالمنعم

المترو

