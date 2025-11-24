.5 أطعمة طبيعية تساعد على زيادة الوزن بسرعة

بينما يتحدث الجميع عن معاناة إنقاص الوزن، يقلق الكثيرون سرًا بشأن اكتسابه. في عصر الوعي الصحي، يرتاد معظم الأشخاص الصالات الرياضية للوصول إلى مظهرهم المثالي. ومع ذلك، فإن تناول الطعام الصحي لا يقل أهمية. حتى لو كنت تمارس رفع الأثقال والتمدد بالطريقة الصحيحة، فلا توجد طريقة أفضل لزيادة الوزن من زيادة تناول أطعمة معينة في نظامك الغذائي.

بينما يسعى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة إلى إنقاص وزنهم، يواجه الكثير من الشباب صعوبة في الحفاظ على وزن صحي. يتمتعون بأجسام نحيفة ورشيقة، واكتساب كتلة عضلية وعضلات صحية أمرٌ بالغ الأهمية لصحتهم. في هذه الحالة، ما تتناوله مهمٌ للغاية.

أطعمة طبيعية تساعد على لزيادة الوزن

إليك خمسة أطعمة تساعدك على زيادة وزنك بسرعة

أرز

يُعد الأرز من أوائل الأطعمة التي يُنصح بإضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في زيادة وزنك. ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يحتوي كوب من الأرز الأبيض المطبوخ على 204 سعرات حرارية، و44 غرامًا من الكربوهيدرات، وقليل جدًا من الدهون. قدّمه مع الكاري أو الصلصة المفضلة لديك واستمتع بفوائد الكربوهيدرات والسعرات الحرارية التي يوفرها.

الألبان

هل تذكرون تلك الإعلانات التلفزيونية التي أظهرت كيف أن شرب الحليب يمنحك عضلات ذراع قوية؟ حسنًا، لقد كانت صادقة. فإلى جانب احتوائه على الكربوهيدرات والدهون والكالسيوم، يُعد الحليب مصدرًا رائعًا للكازين وبروتينات مصل اللبن. وقد أظهرت دراسة نُشرت عام ٢٠١٨ في مجلة تايلور وفرانسيس أن حليب البقر يساعد على بناء العضلات عند دمجه مع رفع الأثقال. اشرب كوبًا منه يوميًا بعد تمرينك الرياضي!

الأفوكادو

إلى جانب غناه بالدهون المفيدة، يُعد الأفوكادو غنيًا بالسعرات الحرارية. تحتوي ثمرة أفوكادو كبيرة على حوالي 365 سعرة حرارية، و30 غرامًا من الدهون، و17 غرامًا من الألياف، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية . أضفه إلى خبزك المحمص الصباحي، أو عجة الغداء، أو تاكو العشاء.

الحبوب

قد يُسهم فطورك اليومي في زيادة وزنك إذا استبدلته بحبوب الإفطار. كوب من دقيق الشوفان المطبوخ يُزوّد ​​الجسم بـ 150 سعرة حرارية، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. وإذا أضفت إليه الحليب، فسيكون فطورًا مثاليًا! لمزيد من السعرات الحرارية، يُمكنك إضافة المكسرات والبذور إليه.

بيض

هناك سبب يدفع كل من يحرص على ممارسة الرياضة إلى شراء كل البيض من محلات البقالة. فالبيض متعدد الاستخدامات في الطهي، ويحتوي على حوالي 74 سعرة حرارية، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية . يمكنك استخدامه في السلطات، والسندويشات، والمخبوزات، أو حتى سلقه. وفي كلتا الحالتين، فهو مثالي لزيادة الوزن.

المصدر: timesofindia