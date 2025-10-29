فوائد زيت شجرة الشاي.. يعالج 5 مشاكل صحية

يعد زيت شجرة الشاي من المواد الطبيعية المفيدة لعلاج مشكلات صحية وتجميلية عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تظهر الأبحاث استخدامات زيت شجرة الشاي لحالات معينة إليكم أبرزها..

حب الشباب

تقترح الأبحاث أن العلاج بهلام يحتوي على زيت شجرة الشاي قد يكون فعالا في تخفيف حب الشباب.

قشرة الشعر

يظهر شامبو زيت شجرة الشاي المستخدم لمدة أربعة أسابيع فعالية في علاج قشرة الشعر.

قدم الرياضي

كريم زيت شجرة الشاي الذي يوضع مرتين يوميا لمدة شهر واحد يظهر فعالية في تخفيف أعراض قدم الرياضي.

القمل

عند استخدام زيت شجرة الشاي بالاتحاد مع زيت اللافندر ظهر أنه فعال في علاج بيض القمل.

فطر الأظافر

لم تظهر الدراسات أية فعالية لزيت شجرة الشاي في شكله النقي أو عند اتحاده مع العلاجات الأخرى المضادة للفطريات في علاج فطر أظافر إصبع القدم الكبير.

قد تختلف النتائج بسبب انه ليس هناك طرق قياسية لحصاد زيت شجرة الشاي أو صنع منتجات تحتوي على الزيت.