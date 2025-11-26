شعبة الدواجن: يجب تواجد سعر عادل يتناسب مع التكلفة الفعلية كي يستمر عمل المنظومة

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه عندما تكون التكلفة الفعلية أقل من أسعار بيع المنتج في الأسواق يشكل هذا الأمر خطورة على صغار المربيين .

وقال عبد العزيز السيد في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" يجب تواجد سعر عادل للدواجن يتناسب مع التكلفة الفعلية للدواجن كي تستمر المنظومة في العمل ".

وأكمل عبد العزيز السيد :" لو هناك استقرار في التسعير سوف يسهم ذلك في زيادة الطاقة الإنتاجية ".

ولفت عبد العزيز السيد :" الدواجن هي الملاذ الآمن الموفر البروتين الحيواني للمجتمع وتوفر 75 % من البروتين للمجتمع ".

وتابع عبد العزيز السيد :" نحتاج إلى ضمان استمرار صغار المربين في منظومة الإنتاج والعمل لضمان استمرارية الإنتاج وضمان استقرار الأسعار .