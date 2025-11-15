قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

صفعة قضائية لعملاق البحث.. محكمة ألمانية تلزم جوجل بدفع 572 مليون يورو

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم

قضت محكمة ألمانية بأن شركة جوجل قد أساءت إلى وضعها المهيمن في قطاع مقارنة الأسعار، وألزمتها بدفع تعويضات تبلغ 572 مليون يورو (حوالي 665.6 مليون دولار) لصالح شركتين ألمانيتين مختصتين في مقارنة الأسعار، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز".

وأشار التقرير إلى أنه يجب على جوجل دفع نحو 465 مليون يورو (حوالي 540 مليون دولار) إلى منصة "إيديالو" للمقارنة بين الأسعار، و107 ملايين يورو (حوالي 124 مليون دولار) إلى "برودكتو"، وهي أداة أخرى لمقارنة الأسعار.

محكمة ألمانية تحكم ضد جوجل بغرامة 572 مليون يورو بسبب انتهاك قواعد المنافسة

كانت "إيديالو" قد طالبت بتعويضات تصل إلى 3.3 مليار يورو، مشيرة إلى أن دعواها القانونية جاءت ردا مباشرا على قرار محكمة العدل الأوروبية في 2024، الذي أقر بأن جوجل كانت تفضل خدمات التسوق الخاصة بها على حساب المنافسين، وهو ما يعد خرقا لقواعد المنافسة، حيث تم فرض غرامة على الشركة تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار.

وأعلنت "إيديالو" يوم الجمعة عن نيتها مواصلة القضية ضد جوجل والسعي للحصول على كامل التعويضات التي طالبت بها.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ"إيديالو"، ألبريشت فون سونتاج، في بيان: "نرحب بمحاسبة المحكمة لـ جوجل، لكن تداعيات التفضيل الذاتي تتجاوز بكثير المبلغ الذي تم منحه، سنواصل النضال لأن انتهاك السوق يجب أن تكون له عواقب ولا يجب أن يصبح نموذج عمل مربحا يستمر رغم الغرامات والمدفوعات التعويضية".

محكمة ألمانية تحكم ضد جوجل بغرامة 572 مليون يورو بسبب انتهاك قواعد المنافسة

من جهتها، أعلنت جوجل أنها تنوي استئناف الحكمين، وقال المتحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "التغييرات التي أجريناها في 2017 تؤدي بشكل جيد، دون تدخل من المفوضية الأوروبية. عدد مواقع مقارنة الأسعار في أوروبا التي تستخدم وحدة التسوق المحسنة قد تضاعف من سبع إلى 1550 اليوم".

وأضافت الشركة أنها تمنح خدمات مقارنة التسوق المنافسة نفس الفرص التي تقدمها جوجل للتسوق، وأكدت أن "جوجل شوبينج" يعمل كـ كيان منفصل، ويشارك في المزادات بنفس الطريقة التي يشارك بها الآخرون.

يأتي هذا الحكم في وقت حساس، حيث تتابع المفوضية الأوروبية تحقيقا حول تأثير سياسة البريد العشوائي لـ جوجل على ترتيب نتائج البحث الخاصة بالناشرين. 

وكانت الشركة قد تلقت غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (ما يقارب 3.5 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي بتهمة انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار من خلال تفضيل خدمات الإعلان الخاصة بها.

