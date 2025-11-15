جوجل تعيد ابتكار التسوق الإلكتروني.. تحديث ثوري مدعوم بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة جوجل، عن مجموعة جديدة من الأدوات والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تحسين تجربة التسوق الإلكتروني، وذلك قبيل انطلاق موسم العطلات.

وتشمل التحديثات الجديدة التسوق التفاعلي عبر محرك البحث، وميزات تسوق جديدة ضمن تطبيق "Gemini"، وخاصية الدفع التلقائي "Agentic Checkout"، بالإضافة إلى أداة ذكاء اصطناعي يمكنها الاتصال بالمتاجر المحلية للاستفسار عن توفر المنتجات.

أوضحت فيديا سرينيفاسان، نائبة الرئيس والمديرة العامة للإعلانات والتجارة في جوجل، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الإضافات تهدف إلى تبسيط تجربة التسوق عبر الإنترنت، التي لا تزال مرهقة في كثير من الأحيان.

وقالت: "نعتقد أن التسوق لا يجب أن يكون مرهقا، بل يمكن أن يكون أكثر سهولة وطبيعية، نريد الحفاظ على الجوانب الممتعة في التسوق، مثل التصفح والاكتشاف العفوي، وتجاوز الأجزاء المملة والصعبة".

من أبرز التحديثات، ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" AI Mode في محرك البحث، والتي تتيح للمستخدمين طرح أسئلة تتعلق بالتسوق باستخدام لغة طبيعية عبر واجهة محادثة شبيهة بالدردشة.

وتقدم الأداة إجابات مخصصة مدعومة بصور توضيحية، إلى جانب معلومات عن الأسعار والتقييمات وتوفر المنتجات.



وأشارت جوجل إلى أن هذه الميزة تعتمد على "رسم التسوق البياني" Shopping Graph، الذي يضم أكثر من 50 مليار منتج، يتم تحديث نحو ملياري منتج منها كل ساعة، ما يضمن دقة المعلومات المتوفرة.



كما أضافت الشركة تحسينات على تطبيق "Gemini"، حيث بات بإمكانه تقديم اقتراحات تسوق مفصلة بدلا من مجرد نصوص مختصرة، إلا أن هذه الميزة متاحة حاليا فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة.



وأكدت جوجل أن المستخدمين في وضع الذكاء الاصطناعي سيشاهدون إعلانات ممولة، لكنها لن تظهر بعد في تطبيق "Gemini" على الهواتف الذكية نظرا لأن الميزة لا تزال في طور التجربة.



ومن الميزات اللافتة أيضا، إطلاق خاصية "الدفع التلقائي" Agentic Checkout ضمن محرك البحث في الولايات المتحدة، بما في ذلك في وضع الذكاء الاصطناعي.

وتدعم هذه الميزة حاليا متاجر مثل Wayfair وChewy وQuince وبعض متاجر Shopify.



وتتيح الخاصية للمستخدمين تتبع أسعار المنتجات وتلقي إشعارات عند انخفاض السعر ليتناسب مع ميزانيتهم، ثم يمكنهم تفويض جوجل لإتمام عملية الشراء نيابة عنهم باستخدام Google Pay، مع التأكيد على أخذ موافقة المستخدم قبل إتمام العملية.



وقالت ليليان رينكون، نائبة رئيس إدارة المنتجات في Google Shopping: "هذه الميزة مفيدة للمستهلكين لأنها توفر عناء متابعة الأسعار باستمرار، كما أنها تعزز فرص البيع للمتاجر من خلال استعادة العملاء المحتملين".



وفي خطوة أخرى، أطلقت جوجل أداة ذكاء اصطناعي يمكنها الاتصال بالمتاجر المحلية نيابة عن المستخدمين للاستفسار عن توفر المنتجات، أسعارها، والعروض المتاحة، وتعتمد هذه الميزة على تقنية Google Duplex، إلى جانب البنية التحتية لرسم التسوق البياني ونظام الدفع.

وأكدت الشركة أنها تأخذ بعين الاعتبار تجربة المتاجر مع هذه المكالمات، حيث تضمن أن تكون المكالمات محدودة وواضحة، مع إمكانية رفض المتاجر استقبال هذه المكالمات.

وفي حال قبولها، يتم إبلاغ المتجر بأن المكالمة صادرة من مساعد ذكاء اصطناعي نيابة عن عميل، ولا تستكمل المكالمة إلا بعد موافقة المتلقي.