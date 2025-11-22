جوجل تطلق Gemini 3.. الجيل الأذكى من نماذج الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط

أطلقت شركة جوجل رسميًا نموذج Gemini 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصبح النموذج الأكثر تقدمًا في الفهم متعدد الأنماط، ومعالجة المعلومات، والبرمجة بالذكاء الاصطناعي. ويقدم Gemini 3 قفزة نوعية في قدرات الاستدلال، ودقة النتائج، والتعامل مع المهام المعقدة، سواء في الاستخدام اليومي أو في أعمال التطوير والبحث.

يتميز Gemini 3 Pro بأداء يتفوق بشكل كبير على النسخة السابقة، حيث تصدّر مؤشرات الأداء العالمية وسجل نتائج غير مسبوقة في اختبارات المنطق، والرياضيات، والتحليل متعدد الأنماط. ووفقًا لجوجل، يقدم النموذج تصورات أكثر عمقًا واستجابات أكثر مباشرة، مع قدرة على تحليل النصوص والصور والفيديوهات بدقة غير معتادة.

وأتاحت جوجل النسخة الجديدة بدءًا من اليوم عبر مجموعة من منتجاتها، ليتمكن المستخدمون من الاستفادة منها في التعلم، وبناء التطبيقات، والتخطيط للمهام اليومية. كما أعلنت الشركة عن وضع الاستدلال المعزز Gemini 3 Deep Think، والذي سيُطرح أولًا لمختبري السلامة قبل توفيره لمشتركي Google AI Ultra.

ويفتح Gemini 3 آفاقًا جديدة للتعلم بفضل قدرته على فهم المحتوى المعقد وتحويله إلى أدوات تعليمية تفاعلية. ويمكن للنموذج، على سبيل المثال، فك رموز الوصفات المكتوبة بخط اليد وتحويلها إلى كتاب طبخ منسق، أو تحليل محاضرات طويلة وتحويلها إلى بطاقات مراجعة، أو حتى دراسة فيديوهات رياضية واقتراح خطط تدريب دقيقة.

وفي مجال التطوير، يقدم النموذج تجربة غير مسبوقة في البرمجة عبر الذكاء الاصطناعي، مع أداء متقدم في منصات WebDev Arena وTerminal-Bench، وإتاحة إمكانات جديدة لبناء واجهات ويب تفاعلية دون الحاجة إلى أمثلة مسبقة. كما أطلقت جوجل منصة Google Antigravity التي تعيد تعريف تجربة التطوير، حيث تعتمد على وكلاء ذكيين قادرين على تنفيذ المهام البرمجية المعقدة بشكل مستقل.

وفي جانب التخطيط، أصبح Gemini 3 قادرًا على تولي مهام متعددة الخطوات، مثل تنظيم البريد الإلكتروني أو التخطيط للرحلات، مع الالتزام بتوجيهات المستخدم وتحكمه الكامل.

وأكدت جوجل أن النموذج خضع لأوسع مجموعة اختبارات أمان في تاريخ الشركة، بالتعاون مع جهات دولية وهيئات متخصصة، بهدف ضمان الاستخدام الآمن وتقليل فرص إساءة الاستخدام.

كما تعتزم الشركة طرح مزيد من نماذج سلسلة Gemini 3 خلال الفترة المقبلة لتعزيز قدرات المستخدمين والمطورين حول العالم.