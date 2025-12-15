تسريب ضخم لميزات iOS المستقبلية.. تحسين جذري في سيري يغير طريقة التحكم في الآيفون

كشفت منصة PhoneArena، استنادًا إلى نسخة مسربة من نظام iOS 26، عن خريطة زمنية نادرة لميزات آيفون القادمة من iOS 26.4 وحتى iOS 28، مع التركيز على “ثورة قادمة” في أداء سيري وتكاملها مع الذكاء الاصطناعي.

يقدم التسريب لمحة نادرة عن كيف تخطط آبل لإعادة بناء مساعدها الرقمي، وتشديد أمن النظام، وتحسين تجربة الصور والنوم على المدى المتوسط، بدل الاكتفاء بتحديثات سطحية كل عام.​

سيري تحصل أخيرًا على قفزة ذكاء حقيقية في iOS 26.4

أوضحت PhoneArena أن أبرز ما في التسريب هو إعادة تصميم جذرية لسيري في تحديث iOS 26.4، مع وعود بحوارات أكثر طبيعية وفهم أعمق لسياق ما يظهر على الشاشة.

سيري الجديدة ستستطيع قراءة ما يعرضه الآيفون في اللحظة نفسها، والتنفيذ المباشر داخل التطبيقات، مثل إضافة عناصر لقوائم التسوق، إرسال رسائل، تشغيل محتوى بعينه، أو سحب معلومات من البريد والرسائل والتقويم والصور مثل مواعيد الرحلات أو حجوزات المطاعم.​

تكامل مثير للجدل مع Gemini لتقوية سيري

أشارت PhoneArena إلى أن النسخة الداخلية من iOS تتضمن إشارات إلى تكامل سيري مع نموذج لغوي كبير مبني على Google Gemini، في إطار اتفاق تجاري ضخم بين آبل وجوجل.

يعني هذا التكامل أن جزءًا من “ذكاء” سيري سيتغذى على قدرات Gemini التوليدية، مع بقاء طبقة Apple Intelligence مسؤولة عن الخصوصية والمعالجة على الجهاز قدر الإمكان، في محاولة للجمع بين قوة النماذج السحابية وحساسية بيانات المستخدم.​

طبقة أمان جديدة ضد الجيلبريك والتعديلات غير المصرَّح بها

قال التقرير إن iOS 26.4 لن يكتفي بترقية سيري، بل سيضيف أيضًا طبقة أمنية جديدة تتحقق من أن أي آيفون يحاول تسجيل الدخول إلى Apple ID أو iCloud لم يتعرض لتعديلات غير مصرح بها مثل الجيلبريك.

قد تقيد هذه الآلية وصول الأجهزة المعدَّلة إلى بعض خدمات آبل السحابية، ما يعزز الحماية من الاحتيال وسرقة الحسابات، لكنه في الوقت نفسه سيزيد تضييق الخناق على مجتمع الجيلبريك ومحبي التعديلات العميقة على النظام.​

iOS 27: تحسينات في الصور واقتران أسهل لـ AirPods

أوضحت التسريبات التي نقلتها PhoneArena أن ما يسمى “أعلام الميزات” في النسخة المسربة تشير إلى خطط خاصة بـ iOS 27، من بينها مجموعات Collections جديدة داخل تطبيق الصور Photos لتنظيم الذكريات تلقائيًا بشكل أدق.

كما تلمح الشفرة إلى طريقة أبسط وأسرع لاقتران AirPods مع الآيفون، قد تشبه تجربة “لمس–للاقتران” أو واجهة اقتران مُعاد تصميمها، لتقليل الخطوات اليدوية وتحسين تجربة التنقل بين أجهزة آبل المختلفة.​

iOS 28: تتبع نوم أكثر دقة مع مؤشر “وقت في السرير”

ذكرت PhoneArena أن التسريب يكشف أيضًا عن نية آبل تحسين تتبع النوم في iOS 28 بإضافة مؤشرات جديدة مثل “Time in bed” أو وقت البقاء في السرير، إلى جانب المقاييس الحالية.

تمنح هذه الإضافة المستخدم صورة أوضح عن الفارق بين الوقت الذي يقضيه مستلقيًا والوقت الفعلي للنوم العميق، ما يساعد في فهم جودة النوم وربطها بعادات مثل استخدام الهاتف قبل النوم أو الاستيقاظ المتكرر.​

خريطة طموحة… لكن غير مضمونة بالكامل

تشدد PhoneArena على أن هذه الميزات مستخرجة من نسخة داخلية يستخدمها مهندسو آبل للاختبار، ما يعني أن الخطط قد تتغير أو تتأجل أو تُلغى جزئيًا قبل الوصول إلى المستخدم النهائي.

ومع ذلك، يقدم التسريب صورة واضحة عن أولويات آبل في السنوات القليلة المقبلة: بناء سيري ذكية فعلاً، تأمين أعمق للنظام، وتطوير هادئ ولكن مستمر لتجربة الصور، AirPods، والصحة واللياقة.