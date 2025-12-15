قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب ضخم لميزات iOS المستقبلية.. تحسين جذري في سيري يغير طريقة التحكم في الآيفون

iOS 28
iOS 28
احمد الشريف

كشفت منصة PhoneArena، استنادًا إلى نسخة مسربة من نظام iOS 26، عن خريطة زمنية نادرة لميزات آيفون القادمة من iOS 26.4 وحتى iOS 28، مع التركيز على “ثورة قادمة” في أداء سيري وتكاملها مع الذكاء الاصطناعي. 

يقدم التسريب لمحة نادرة عن كيف تخطط آبل لإعادة بناء مساعدها الرقمي، وتشديد أمن النظام، وتحسين تجربة الصور والنوم على المدى المتوسط، بدل الاكتفاء بتحديثات سطحية كل عام.​

سيري تحصل أخيرًا على قفزة ذكاء حقيقية في iOS 26.4

أوضحت PhoneArena أن أبرز ما في التسريب هو إعادة تصميم جذرية لسيري في تحديث iOS 26.4، مع وعود بحوارات أكثر طبيعية وفهم أعمق لسياق ما يظهر على الشاشة. 

سيري الجديدة ستستطيع قراءة ما يعرضه الآيفون في اللحظة نفسها، والتنفيذ المباشر داخل التطبيقات، مثل إضافة عناصر لقوائم التسوق، إرسال رسائل، تشغيل محتوى بعينه، أو سحب معلومات من البريد والرسائل والتقويم والصور مثل مواعيد الرحلات أو حجوزات المطاعم.​

تكامل مثير للجدل مع Gemini لتقوية سيري

أشارت PhoneArena إلى أن النسخة الداخلية من iOS تتضمن إشارات إلى تكامل سيري مع نموذج لغوي كبير مبني على Google Gemini، في إطار اتفاق تجاري ضخم بين آبل وجوجل. 

يعني هذا التكامل أن جزءًا من “ذكاء” سيري سيتغذى على قدرات Gemini التوليدية، مع بقاء طبقة Apple Intelligence مسؤولة عن الخصوصية والمعالجة على الجهاز قدر الإمكان، في محاولة للجمع بين قوة النماذج السحابية وحساسية بيانات المستخدم.​

طبقة أمان جديدة ضد الجيلبريك والتعديلات غير المصرَّح بها

قال التقرير إن iOS 26.4 لن يكتفي بترقية سيري، بل سيضيف أيضًا طبقة أمنية جديدة تتحقق من أن أي آيفون يحاول تسجيل الدخول إلى Apple ID أو iCloud لم يتعرض لتعديلات غير مصرح بها مثل الجيلبريك. 

قد تقيد هذه الآلية وصول الأجهزة المعدَّلة إلى بعض خدمات آبل السحابية، ما يعزز الحماية من الاحتيال وسرقة الحسابات، لكنه في الوقت نفسه سيزيد تضييق الخناق على مجتمع الجيلبريك ومحبي التعديلات العميقة على النظام.​

iOS 27: تحسينات في الصور واقتران أسهل لـ AirPods

أوضحت التسريبات التي نقلتها PhoneArena أن ما يسمى “أعلام الميزات” في النسخة المسربة تشير إلى خطط خاصة بـ iOS 27، من بينها مجموعات Collections جديدة داخل تطبيق الصور Photos لتنظيم الذكريات تلقائيًا بشكل أدق. 

كما تلمح الشفرة إلى طريقة أبسط وأسرع لاقتران AirPods مع الآيفون، قد تشبه تجربة “لمس–للاقتران” أو واجهة اقتران مُعاد تصميمها، لتقليل الخطوات اليدوية وتحسين تجربة التنقل بين أجهزة آبل المختلفة.​

iOS 28: تتبع نوم أكثر دقة مع مؤشر “وقت في السرير”

ذكرت PhoneArena أن التسريب يكشف أيضًا عن نية آبل تحسين تتبع النوم في iOS 28 بإضافة مؤشرات جديدة مثل “Time in bed” أو وقت البقاء في السرير، إلى جانب المقاييس الحالية. 

تمنح هذه الإضافة المستخدم صورة أوضح عن الفارق بين الوقت الذي يقضيه مستلقيًا والوقت الفعلي للنوم العميق، ما يساعد في فهم جودة النوم وربطها بعادات مثل استخدام الهاتف قبل النوم أو الاستيقاظ المتكرر.​

خريطة طموحة… لكن غير مضمونة بالكامل

تشدد PhoneArena على أن هذه الميزات مستخرجة من نسخة داخلية يستخدمها مهندسو آبل للاختبار، ما يعني أن الخطط قد تتغير أو تتأجل أو تُلغى جزئيًا قبل الوصول إلى المستخدم النهائي. 

ومع ذلك، يقدم التسريب صورة واضحة عن أولويات آبل في السنوات القليلة المقبلة: بناء سيري ذكية فعلاً، تأمين أعمق للنظام، وتطوير هادئ ولكن مستمر لتجربة الصور، AirPods، والصحة واللياقة.

iOS 26 نظام iOS 26 iOS 28

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

النائبة هايدي المغازي

برلمانية: مصر نموذج متقدم في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية

مطرقة محكمة

كيف يواجه القانون نشر المحتوى الخادش للحياء؟ تفاصيل

النائب فيصل أبو عريضة

أبو عريضة: إنشاء مركز التجارة الأفريقى بالعاصمة الجديدة يعزز من الاستثمارات الأجنبية

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

فورد ورينو
فورد ورينو
فورد ورينو

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد