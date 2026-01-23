تسريب سعر وإصدارات ريلمي نيو 8 قبل الإطلاق الرسمي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
صور الأقمار الصناعية تكشف: غيوم كثيفة تغطي سماء القاهرة والمحافظات
السياحة المصرية تسجل 19 مليار دولار لأول مرة.. والصعيد يعلن "كامل العدد" في موسم قياسي
سعر الذهب اليوم 23-1-2026
مالك تيك توك الصيني يبرم صفقة لمنع حظره في أمريكا
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. احرص عليه بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس
أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
ترامب يسحب دعوة كندا للانضمام إلى مجلس السلام عقب تلاسن مع رئيس وزرائها
حكم بريطاني يلزم الإمارات بدفع تعويض لضحـية اتجار بالبشر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة ريلمي Realme، للكشف رسميا عن هاتفها الجديد Neo 8 في الصين، وقبل الإطلاق، نشرت الشركة ملصقات دعائية جديدة أكدت تفاصيل الكاميرا الرئيسية وكاميرا التقريب البصري. 

وفي الوقت نفسه، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي الصينية لقطة شاشة تكشف عن إصدارات سلسلة ريلمي نيو 8 المختلفة وأسعارها، مما يمنحنا نظرة مبكرة عن سعر الهاتف في السوق.

أسعار Realme Neo 8

وفقا للتسريب، الذي يقال إنه جاء من نظام دعم العملاء الذكي لشركة أوبو، سيأتي الهاتف بأربع نسخ تشمل:

- 12 + 256 جيجابايت بسعر 2599 يوان (أي ما يعادل 375 دولار)

- 12 + 512 جيجابايت بسعر 3099 يوان (أي ما يعادل 457 دولار)

- 16 + 512 جيجابايت بسعر 3399 يوان (أي ما يعادل 490 دولار)

- 16 جيجابايت + 1 تيرابايت بسعر 3899 يوان (أي ما يعادل 560 دولار)

ولم يذكر التسريب خيارات الألوان، لكن من المتوقع أن يتوفر الهاتف بدرجات الأبيض والرمادي والبنفسجي.

Realme Neo 8

أكدت ريلمي رسميا أن هاتف Neo 8 سيأتي بكاميرا رئيسية Sony IMX896، إلى جانب كاميرا بيرسكوب للتقريب البصري تدعم تقريب 3.5x بصري، و7x بدون فقد للجودة، وحتى 120x رقمي. وتشير بعض التقارير إلى أن الهاتف قد يتضمن أيضا مستشعر Sony LYT-600 ضمن إعداداته.

وبحسب قوائم TENAA، ستشمل الكاميرا الخلفية أيضا عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، بينما يتوقع أن تحتوي الكاميرا الأمامية على 16 ميجابكسل للصور الذاتية ومكالمات الفيديو.

يأتي Neo 8 مزودا بشاشة AMOLED مسطحة بقياس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، مع معالج Snapdragon 8 Gen 5. 

ويضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 وات، ويعمل بنظام Realme UI 7 المبني على Android 16.

كما يدعم الهاتف ميزات إضافية تشمل مستشعر بصمة تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية، جهاز IR Blaster، إطار معدني، ظهر زجاجي، مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68/69، ووضعية الألعاب المحمولة PC Mode.

تشير بعض التقارير إلى أن الهاتف قد يعاد تسميته عالميا باسم Realme GT 8، إلا أنه لا توجد معلومات رسمية حتى الآن حول موعد إطلاقه خارج الصين.

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

بحيرة مريوط

سعر الذهب

سعر الذهب

الأرصاد

بنك ناصر

مدينة لا سبيتسيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

البابا تواضروس

الهلال الأحمر

بالصور

