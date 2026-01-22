صدمة لعشاق Prince of Persia.. يوبيسوفت تلغي اللعبة وتغلق استوديوهاتها

أعلنت شركة يوبيسوفت Ubisoft، إلغاء 6 ألعاب فيديو، من بينها النسخة المعاد تطويرها والمنتظرة منذ سنوات من لعبة Prince of Persia: The Sands of Time، وذلك في إطار ما وصفته بـ “إعادة ضبط شاملة” لعملياتها التشغيلية.

وقالت الشركة الفرنسية المطورة والناشرة، المعروفة بسلاسل شهيرة مثل Assassin’s Creed وFar Cry وJust Dance، إنها أغلقت استوديوهين، وأجلت تطوير 7 عناوين أخرى ضمن خطة إعادة هيكلة واسعة.

يوبيسوفت تلغي لعبة The Sands of Time

أوضح الرئيس التنفيذي لـ يوبيسوفت، إيف غيمو، أن هذه الخطوات تهدف إلى “تهيئة الظروف للعودة إلى نمو مستدام على المدى الطويل”، وعقب هذا الإعلان، هوت أسهم الشركة بنسبة 33% صباح اليوم.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه صناعة الألعاب إقبالا متزايدا على إعادة إنتاج الألعاب الكلاسيكية، حيث حققت نسخ محدثة من ألعاب مثل Super Mario Galaxy وOblivion وMetal Gear Solid 3 نجاحا ملحوظا خلال عام 2025، ما جعل إلغاء إعادة تطوير The Sands of Time، التي باعت ملايين النسخ عند إصدارها عام 2003، أمرا مفاجئا لكثير من اللاعبين.

ولم تكشف يوبيسوفت عن جميع الألعاب التي تم إلغاؤها، لكنها أوضحت أن من بينها أربعة عناوين غير معلن عنها سابقا، ثلاثة منها تعتمد على عناوين فكرية جديدة كليا، إضافة إلى لعبة مخصصة للهواتف المحمولة.

كما أعلنت الشركة إغلاق استوديوهيها في ستوكهولم بالسويد وهاليفاكس بكندا، إلى جانب إعادة هيكلة ثلاثة استوديوهات أخرى.

وكانت فرق التطوير في هذه الاستوديوهات تعمل على عناوين جديدة كليا، وألعاب موبايل مرتبطة بسلسلة Assassin’s Creed.

لعبة Prince of Persia: The Sands of Time



ويذكر أن إغلاق استوديو هاليفاكس كان قد أعلن عنه مسبقا في يناير الماضي، بالتزامن مع تشكيل العاملين فيه لنقابة.

وقال غيمو في بيان رسمي: “رغم صعوبة هذه القرارات، فإنها ضرورية لبناء مؤسسة أكثر تركيزا وكفاءة واستدامة على المدى البعيد”، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تمثل "نقطة تحول حاسمة" في مسار الشركة.

من جانبه، أوضح محلل صناعة الألعاب بيرس هاردينج رولز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن هذه الإجراءات تعكس محاولة يوبيسوفت تقليل المخاطر، لافتا إلى أن الاستثمار في سلاسل ناجحة قائمة مثل Assassin’s Creed وRainbow Six أقل خطورة من إطلاق عناوين جديدة كليا.

وتعد هذه ثاني عملية إعادة هيكلة تنفذها يوبيسوفت خلال سنوات متقاربة، بعد أن خفضت نحو 185 وظيفة في أوروبا خلال عام 2025، وأغلقت مكتبها في ليمنغتون بالمملكة المتحدة، إلى جانب إعادة تنظيم فرعها في نيوكاسل.

وأشار غيمو إلى أن المنافسة الشديدة في سوق ألعاب الفئة الكبرى (AAA)، وارتفاع تكاليف التطوير، شكلا عاملين رئيسيين وراء القرار، موضحا أن هذه الألعاب، رغم تكلفتها العالية والتأخيرات المتكررة في إصدارها، مثل تأجيل Grand Theft Auto VI إلى نوفمبر 2026، لا تزال تمتلك إمكانات مالية ضخمة عند نجاحها.

وفي المرحلة المقبلة، تعتزم يوبيسوفت التركيز على ألعاب العالم المفتوح وألعاب الخدمة المستمرة، التي تعتمد على التفاعل طويل الأمد والمدفوعات المتكررة من اللاعبين.

كما أعلنت أن شركتها التابعة Vantage Studios، التي تأسست عقب استثمار بقيمة 1.25 مليار يورو من عملاق التكنولوجيا الصيني تينسنت، ستعمل على تحويل سلاسل Assassin’s Creed وFar Cry وRainbow Six إلى “علامات تجارية سنوية بقيمة مليار دولار”.