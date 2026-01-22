قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لعشاق Prince of Persia.. يوبيسوفت تلغي اللعبة وتغلق استوديوهاتها

Prince of Persia
Prince of Persia
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة يوبيسوفت Ubisoft، إلغاء 6 ألعاب فيديو، من بينها النسخة المعاد تطويرها والمنتظرة منذ سنوات من لعبة Prince of Persia: The Sands of Time، وذلك في إطار ما وصفته بـ “إعادة ضبط شاملة” لعملياتها التشغيلية.

وقالت الشركة الفرنسية المطورة والناشرة، المعروفة بسلاسل شهيرة مثل Assassin’s Creed وFar Cry وJust Dance، إنها أغلقت استوديوهين، وأجلت تطوير 7 عناوين أخرى ضمن خطة إعادة هيكلة واسعة.

يوبيسوفت تلغي لعبة The Sands of Time

أوضح الرئيس التنفيذي لـ يوبيسوفت، إيف غيمو، أن هذه الخطوات تهدف إلى “تهيئة الظروف للعودة إلى نمو مستدام على المدى الطويل”، وعقب هذا الإعلان، هوت أسهم الشركة بنسبة 33% صباح اليوم.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه صناعة الألعاب إقبالا متزايدا على إعادة إنتاج الألعاب الكلاسيكية، حيث حققت نسخ محدثة من ألعاب مثل Super Mario Galaxy وOblivion وMetal Gear Solid 3 نجاحا ملحوظا خلال عام 2025، ما جعل إلغاء إعادة تطوير The Sands of Time، التي باعت ملايين النسخ عند إصدارها عام 2003، أمرا مفاجئا لكثير من اللاعبين.

ولم تكشف يوبيسوفت عن جميع الألعاب التي تم إلغاؤها، لكنها أوضحت أن من بينها أربعة عناوين غير معلن عنها سابقا، ثلاثة منها تعتمد على عناوين فكرية جديدة كليا، إضافة إلى لعبة مخصصة للهواتف المحمولة.

كما أعلنت الشركة إغلاق استوديوهيها في ستوكهولم بالسويد وهاليفاكس بكندا، إلى جانب إعادة هيكلة ثلاثة استوديوهات أخرى. 

وكانت فرق التطوير في هذه الاستوديوهات تعمل على عناوين جديدة كليا، وألعاب موبايل مرتبطة بسلسلة Assassin’s Creed.

لعبة Prince of Persia: The Sands of Time


ويذكر أن إغلاق استوديو هاليفاكس كان قد أعلن عنه مسبقا في يناير الماضي، بالتزامن مع تشكيل العاملين فيه لنقابة.

وقال غيمو في بيان رسمي: “رغم صعوبة هذه القرارات، فإنها ضرورية لبناء مؤسسة أكثر تركيزا وكفاءة واستدامة على المدى البعيد”، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تمثل "نقطة تحول حاسمة" في مسار الشركة.

من جانبه، أوضح محلل صناعة الألعاب بيرس هاردينج رولز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن هذه الإجراءات تعكس محاولة يوبيسوفت تقليل المخاطر، لافتا إلى أن الاستثمار في سلاسل ناجحة قائمة مثل Assassin’s Creed وRainbow Six أقل خطورة من إطلاق عناوين جديدة كليا.

وتعد هذه ثاني عملية إعادة هيكلة تنفذها يوبيسوفت خلال سنوات متقاربة، بعد أن خفضت نحو 185 وظيفة في أوروبا خلال عام 2025، وأغلقت مكتبها في ليمنغتون بالمملكة المتحدة، إلى جانب إعادة تنظيم فرعها في نيوكاسل.

وأشار غيمو إلى أن المنافسة الشديدة في سوق ألعاب الفئة الكبرى (AAA)، وارتفاع تكاليف التطوير، شكلا عاملين رئيسيين وراء القرار، موضحا أن هذه الألعاب، رغم تكلفتها العالية والتأخيرات المتكررة في إصدارها، مثل تأجيل Grand Theft Auto VI إلى نوفمبر 2026، لا تزال تمتلك إمكانات مالية ضخمة عند نجاحها.

وفي المرحلة المقبلة، تعتزم يوبيسوفت التركيز على ألعاب العالم المفتوح وألعاب الخدمة المستمرة، التي تعتمد على التفاعل طويل الأمد والمدفوعات المتكررة من اللاعبين.

كما أعلنت أن شركتها التابعة Vantage Studios، التي تأسست عقب استثمار بقيمة 1.25 مليار يورو من عملاق التكنولوجيا الصيني تينسنت، ستعمل على تحويل سلاسل Assassin’s Creed وFar Cry وRainbow Six إلى “علامات تجارية سنوية بقيمة مليار دولار”.

Ubisoft إلغاء لعبة Prince of Persia يوبيسوفت تلغي لعبة The Sands of Time يوبيسوفت ألعاب فيديو صناعة الألعاب الألعاب الكلاسيكية ألعاب موبايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الضفة الغربية

فلوريدا تنظر مشروع قانون يحظر استخدام مصطلح "الضفة الغربية" بالوثائق الرسمية

بارون ترامب

"فيديو كول" مع نجل ترامب ينقذ امرأة من الموت في لندن

نائب ترامب

نائب ترامب يشبه الاقتصاد الأمريكي بسفينة تايتانيك

بالصور

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

أطعمة شائعة تدمر صحة الأمعاء بصمت.. خبراء يحذرون من تأثيرها على الجهاز الهضمي

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد