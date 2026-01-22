أخبار التكنولوجيا ..هواوي تغزو الأسواق بساعة رياضية احترافية جديدة إليك أهم مواصفاتها و بميزات ثورية وان بلس تكشف عن هاتف رائد صغير الحجم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر معقول.. أفضل سماعات لاسلكية يمكنك التفكير في شرائها في 2026

أطلقت سوني سماعات LinkBuds Clip، وهي إضافة جديدة إلى تشكيلة سماعات الأذن المفتوحة. وقد أعلنت الشركة عن هذه السماعات خلال فعالية إطلاق في أوروبا. يبلغ سعر LinkBuds Clip 229.99 دولارًا أمريكيًا، وتتوفر بأربعة ألوان الأسود، والبيج، والأخضر، والبنفسجي.

هواوي تغزو الأسواق بساعة رياضية احترافية جديدة .. إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة هواوي أحدث أجهزتها القابلة للارتداء، وهي ساعة هواوي فيت الرياضية التي يبلغ سعرها 130 دولارًا، والتي توفر تتبع اللياقة البدنية متعددة الرياضات، ومراقبة معدل ضربات القلب والنوم، والعد التلقائي للخطوات، والمزيد على شاشة دائرية تعمل دائمًا.

بميزات ثورية.. وان بلس تكشف عن هاتف رائد صغير الحجم ببطارية عملاقة

يجري العمل على هاتف ذكي جديد من ون بلس يتميز بتصميم صغير الحجم. من المتوقع أن تُطلق العلامة التجارية هاتف ون بلس 15T في السوق الصينية قريبًا، وقبل إطلاقه، كشف تسريب جديد عن بعض مواصفاته وميزاته الرئيسية. إليكم ما نعرفه حتى الآن.

لتجنب الخسارة والاحتيال عند شراء آيفون .. أخطاء عليك الانتباه لها

شراء جهاز آيفون مستعمل قد يوفر لك المال، ولكنه قد يكلفك أيضاً الكثير إذا لم تكن حذر فقد ينتهي المطاف بالكثيرين بهواتف لا تشحن

اختبر مدى سلاسة شاشة اللمس. تأكد من استجابتها السريعة والدقيقة. إذا كانت تدعم تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد فعليك تفحّص شكل الهاتف من جميع الزوايا.