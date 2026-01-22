بسعر معقول.. أفضل سماعات لاسلكية يمكنك التفكير في شرائها في 2026

أطلقت سوني سماعات LinkBuds Clip، وهي إضافة جديدة إلى تشكيلة سماعات الأذن المفتوحة. وقد أعلنت الشركة عن هذه السماعات خلال فعالية إطلاق في أوروبا. يبلغ سعر LinkBuds Clip 229.99 دولارًا أمريكيًا، وتتوفر بأربعة ألوان الأسود، والبيج، والأخضر، والبنفسجي.

سماعات LinkBuds Clip

مواصفات سماعات سوني لينك بودز

تتميز سماعات الأذن بتصميم مشبك على شكل حرف C يثبت على الأذن الخارجية. وتؤكد سوني أن هذا التصميم يوفر ثباتًا محكمًا وراحة طوال اليوم. كما يتيح تصميمها المفتوح للمستخدمين سماع الأصوات المحيطة أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات، مما يجعلها مناسبة للتنقلات اليومية، والتمارين الرياضية، أو الاستخدام لفترات طويلة.

توفر سماعات LinkBuds Clip ما يصل إلى 9 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة. وتضيف علبة الشحن 28 ساعة أخرى، ليصل إجمالي عمر البطارية إلى حوالي 37 ساعة. كما تدعم الشحن السريع، حيث يمنحك شحن سريع لمدة 3 دقائق ما يصل إلى ساعة من التشغيل. وتدعم السماعات الشحن عبر منفذ USB، وتتميز بمقاومة للماء بمعيار IPX4.

زودت سوني سماعات LinkBuds Clip بتقنية التقاط الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تستخدم هذه السماعات ميكروفونين ومستشعر توصيل صوتي عبر العظام لعزل صوت المستخدم أثناء المكالمات. وقد طورت الشركة خوارزمية تقليل الضوضاء باستخدام بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي من عينات صوتية ومحيطية متنوعة.

ميزات سماعات سوني لينك بودز

توفر سماعات الأذن ثلاثة أوضاع استماع يتم التحكم فيها عن طريق النقر، بما في ذلك الوضع القياسي للاستخدام اليومي، وتعزيز الصوت للحصول على كلام أكثر وضوحًا في البيئات الصاخبة، وتقليل تسرب الصوت للحد من تسرب الصوت في الأماكن الهادئة، بالإضافة إلى التحكم التكيفي في مستوى الصوت والاستماع القائم على المشهد

تدعم سماعات LinkBuds Clip تقنية Bluetooth 5.3 والاتصال متعدد النقاط، مما يسمح للمستخدمين بإقرانها بجهازين في وقت واحد. تتوافق هذه السماعات مع تطبيق Sound Connect، الذي يتيح تخصيص الصوت من خلال معادل صوت ذي 10 نطاقات وإعدادات تحكم باللمس. كما يدعم التطبيق تقنية الصوت المحيطي 360 Reality Audio وضبط الصوت المخصص بناءً على شكل الأذن.