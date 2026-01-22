قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

لتجنب الخسارة والاحتيال عند شراء آيفون .. أخطاء عليك الانتباه لها

لمياء الياسين

شراء جهاز آيفون مستعمل قد يوفر لك المال، ولكنه قد يكلفك أيضاً الكثير إذا لم تكن حذر فقد ينتهي المطاف بالكثيرين بهواتف لا تشحن

شاشة اللمس

اختبر مدى سلاسة شاشة اللمس. تأكد من استجابتها السريعة والدقيقة. إذا كانت تدعم تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد فعليك تفحّص شكل الهاتف من جميع الزوايا. 

قد تشير الانحناءات الطفيفة أو الفجوات في الإطار إلى سقوطه، أو إلى انتفاخ البطارية الداخلية. 

اختبار منفذ الشحن

عليك الضغط برفق على الشاشة أو الغطاء الخلفي الزجاجي عندما يكون الهاتف مطفأً. إذا شعرت بنقطة لينة أو انتفاخ، فابتعد عنه.

قم بتوصيل الشاحن لاختبار منفذ الشحن. جرّب أزرار الصوت، وزر كتم الصوت، وزر التشغيل، وحتى درج شريحة SIM. قد يشير وجود الغبار والتآكل حول منطقة المنفذ إلى تلف ناتج عن الماء. لا تنسَ تشغيل الموسيقى لاختبار السماعات والميكروفون أثناء ذلك.

صحة البطارية 

تحقق من نسبة صحة البطارية  وانتقل إلى الإعدادات > البطارية > حالة البطارية والشحن. إذا كانت السعة القصوى أقل من 85%، فهذا يعني أن البطارية متدهورة وستحتاج على الأرجح إلى استبدالها قريبًا فهي تستغرق وقتاً طويلاً جداً للشحن، أو تنطفئ بشكل عشوائي

إجراء اختبارات تشخيصية أساسية


عليك تخصيص بضع دقائق لاختبار الأساسيات:

-افتح تطبيق الكاميرا وقم بالتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
-اختبر المصباح اليدوي.
-استخدم خاصية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع.
-الاتصال بشبكة Wi-Fi وتقنية Bluetooth.
-تأكد من ظهور إشارة خلوية كاملة (باستخدام شريحة SIM الخاصة بك، إن أمكن).
-افتح أيضًا تطبيق المذكرات الصوتية أو الملاحظات باستخدام الأوامر الصوتية واختبر الميكروفون ومكبر الصوت. 

إذا كان الهاتف مزودًا بمنفذ سماعة رأس (وهذا نادر، لكن بعض الطرازات القديمة تحتوي عليه)، فاختبره أيضًا، أو قم بتوصيل سماعات أذن بلوتوث.

-تأكد من عدم قفل الجهاز بواسطة iCloud
-اطلب من البائع تسجيل الخروج من iCloud
- اذهب إلى الإعدادات > اضغط على الاسم في الأعلى > مرر لأسفل واضغط على تسجيل الخروج. 

إذا ظهرت لك رسالة "نسيت كلمة المرور" أو "سيتم تسجيلوا لاحقًا"، فلا تشترِ الهاتف. فقد يكون مسروقًا أو غير قابل للاستخدام تمامًا.

جهاز آيفون شريحة SIM شبكة Wi Fi تقنية Bluetooth iCloud

لتجنب الخسارة والاحتيال عند شراء آيفون .. أخطاء عليك الانتباه لها

