بميزات ثورية.. وان بلس تكشف عن هاتف رائد صغير الحجم ببطارية عملاقة

يجري العمل على هاتف ذكي جديد من ون بلس يتميز بتصميم صغير الحجم. من المتوقع أن تُطلق العلامة التجارية هاتف ون بلس 15T في السوق الصينية قريبًا، وقبل إطلاقه، كشف تسريب جديد عن بعض مواصفاته وميزاته الرئيسية. إليكم ما نعرفه حتى الآن.

المواصفات المسربة لهاتف OnePlus 15T

تعد أحدث التسريبات جاءت من المُسرّب المعروف "ديجيتال تشات ستيشن"، الذي شارك التفاصيل على منصة ويبو. وبحسب منشوره، سيأتي هاتف OnePlus 15T بشاشة مسطحة قياس 6.32 بوصة بدقة 1.5K. وهذا مشابه لسلفه، OnePlus 13T، لذا نتوقع لوحة OLED مسطحة بمعدل تحديث لا يقل عن 120 هرتز. إضافةً إلى ذلك، يدّعي "ديجيتال تشات ستيشن" أن هذا الهاتف الرائد صغير الحجم سيضم أحدث وأقوى معالج من كوالكوم، سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس.

ون بلس 13 تي



للتصوير، يتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، تتضمن عدسة رئيسية وعدسة تقريب. أما الكاميرا الأمامية، فمن المتوقع أن تكون بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. لم يتم الكشف عن سعة البطارية وسرعة الشحن، لكن أحد المسرّبين أشار إلى أنها ستكون على الأرجح أفضل من سابقتها. وبناءً على الشائعات الأخيرة، قد يعمل هاتف OnePlus 15T ببطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير.

بفضل شهادة 3C، يُتوقع أن يدعم هذا الطراز الشحن السريع السلكي بقدرة تصل إلى 100 واط. وقد كشف تسريب سابق من موقع Digital Chat Station عن موعد إطلاق هذا الجهاز المرتقب، حيث يُحتمل أن تُعلن الشركة عن هاتف OnePlus 15T في الصين في منتصف مارس 2026 تقريبًا. يُرجى العلم أن هذا التقرير لا يزال غير مؤكد، لذا يُرجى التعامل معه بحذر.