هواوي تغزو الأسواق بساعة رياضية احترافية جديدة .. إليك أهم مواصفاتها

لمياء الياسين

أطلقت شركة هواوي أحدث أجهزتها القابلة للارتداء، وهي ساعة هواوي فيت الرياضية التي يبلغ سعرها 130 دولارًا، والتي توفر تتبع اللياقة البدنية متعددة الرياضات، ومراقبة معدل ضربات القلب والنوم، والعد التلقائي للخطوات، والمزيد على شاشة دائرية تعمل دائمًا.

تهدف هواوي من خلال ساعة Fit إلى سد الفجوة بين الساعة الذكية الكاملة وجهاز تتبع اللياقة البدنية المخصص، وهي مصممة بهيكل من الألومنيوم متوفر بلونين الفضي والرمادي التيتانيوم

تتميز ساعة Fit بشاشة لمس دائرية سوداء وبيضاء مقاس 1.04 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 256 كيلوبايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 ميجابايت، وبطارية قابلة للشحن بسعة 80 مللي أمبير تدوم حتى ستة أيام بشحنة واحدة مع الاستخدام العادي. وتتوافق هذه الساعة الرياضية مع معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

توفر شاشة اللمس LCD في سوار اللياقة البدنية معلومات مهمة للمستخدمين بنظرة سريعة، بما في ذلك الوقت، وعدد الخطوات، ومعدل ضربات القلب، وغيرها. وتتميز الشاشة التي تعمل باستمرار بوضوحها حتى في الإضاءة القوية بفضل شاشة خلفية مضاءة يتم التحكم بها بواسطة مستشعر الإضاءة المحيطة.

صُمم الجهاز ليستشعر تلقائيًا متى يمشي المستخدم أو يركض أو ينام، ويمكنه توفير معلومات تفصيلية عن الأنشطة وفترات الراحة. كما يمكن للمستخدمين تحديد أهداف اللياقة البدنية وقياس تقدمهم باستخدام تطبيق Huawei Wear.

ميزات ساعة Fit

يمكن للمستخدم قياس معدل ضربات القلب يدويًا عند الرغبة من خلال شاشة معدل ضربات القلب، أو تتبع التمارين تلقائيًا بشكل مستمر للحصول على عرض تفصيلي لمعدل ضربات القلب على مدار 4 ساعات. تُعرض خمس مناطق لمعدل ضربات القلب على شاشة الساعة في الوقت الفعلي أثناء التمرين والتدريب، وهي: الإحماء، وحرق الدهون، والتحمل الهوائي، والتحمل اللاهوائي، والجهد الأقصى. تهتز الساعة لتنبيه المستخدم عندما يقترب معدل ضربات قلبه من منطقة الجهد الأقصى.

يدعم جهاز هواوي فيت مجموعة واسعة من الأنشطة البدنية، بما في ذلك المشي والجري وركوب الدراجات والتمارين على جهاز المشي والسباحة، مع أوضاع مختلفة لمراقبة بيانات متنوعة. يتعرف الجهاز تلقائيًا على نشاط المستخدم أثناء استخدامه. ويمكن عرض بيانات مثل المسافة والمدة ومتوسط ​​السرعة والسعرات الحرارية ونطاق معدل ضربات القلب ونتائج التمرين والأرقام القياسية الجديدة ووقت الاستشفاء وغيرها.

يُقدّم جهاز هواوي فيت إرشادات تدريبية شاملة، مستخدمًا تحليلات فسيولوجية من شركة فيرست بيت لتصميم خطط الجري، وتقديم إرشادات تمارين فورية، وتصدير التقارير بعد انتهاء الأنشطة. يدعم تدريب هواوي فيت مسارات 5 كم، و10 كم، ونصف الماراثون، والماراثون الكامل، ويمكن تصميمه وفقًا لعادات المستخدم الرياضية، ووقته المتاح، ولياقته البدنية.

تعد ساعة Fit هي أيضاً ساعة ذكية، ويمكن توصيلها بالهاتف الذكي لتلقي تنبيهات بالمكالمات والرسائل الواردة. تهتز الساعة عند ورود مكالمة، وتُحدد المكالمات الفائتة، وتتيح للمستخدمين إنهاء المكالمة عن طريق التمرير لأعلى على شاشة الساعة.

تأتي ساعة Fit بعد أكثر من عام بقليل من إطلاق هواوي لأول ساعة ذكية لها ، وهي ساعة Huawei Watch، التي بدأت شحنها في سبتمبر 2015، وفقًا لتقرير سابق على موقع eWEEK . ظهرت ساعة Huawei Watch لأول مرة بسبعة تصاميم، تتراوح أسعارها من 349 دولارًا أمريكيًا لساعة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سوار جلدي، إلى 799 دولارًا أمريكيًا لنسخة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المطلي بالذهب الوردي مع سوار من الذهب الوردي.

تتميز ساعة هواوي، التي تعمل بنظام أندرويد وير 1.3، بواجهة دائرية كلاسيكية مقاس 1.65 بوصة وشاشة AMOLED تعمل باللمس مقاس 1.4 بوصة مغطاة بعدسة من الكريستال الياقوتي المقاوم للخدش. وتحتوي الساعة على معالج كوالكوم سنابدراجون 400 بسرعة 1.2 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 512 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 4 جيجابايت، وتقنية بلوتوث 4.1.

